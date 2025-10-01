शहर की सड़कों पर दिखी महिला शक्ति की ताकत, कंधे से कंधा मिलाकर फ्लैग मार्च में उतरीं 800 महिला पुलिसकर्मी

बरेली। बुधवार को बरेली की सड़कों पर महिला शक्ति का ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देने के लिए 800 महिला पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च किया। इस मार्च ने न केवल शहर की फिज़ा बदल दी बल्कि यह भी साबित कर दिया कि कानून-व्यवस्था संभालने में महिलाएं किसी से कम नहीं।