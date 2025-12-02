बुलडोज़र की गड़गड़ाहट में दहला पुराना शहर: 40 साल पुराने बारातघरों के साथ ही ध्वस्त हो गया रसूखदारों का गुरूर

जैसे ही आदेश बीडीए अधिकारियों तक पहुँचा, भारी पुलिस बल के साथ दो बुलडोजर मौके पर पहुँचे। महिलाओं ने रास्ता रोकने की कोशिश की, झुंड में चीखें उठीं, बच्चों के रोने की आवाज़ें वातावरण को और भारी कर गईं। स्थिति बिगड़ने लगी तो एसपी सिटी मानुष पारीक खुद मैदान में उतरे। भीड़ को संभाला, अफसरों को आगे बढ़ने का संकेत दिया और कुछ मिनट बाद बुलडोजर की नुकीली धार ने ऊँची-ऊँची दीवारों को चीरना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में वो बारातघर, जिनमें कभी रोशनियाँ जगमगाती थीं, धराशायी हो गए। बीडीए की टीमें 10 बजे ही पहुंच गईं थीं, लेकिन आदेश न आने के कारण कुछ दूर ही खड़ी रहीं। जब दोपहर करीब डेढ़ बजे ध्वस्तीकरण का आदेश आया तो टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। मामला गरमाने के बाद एसपी सिटी मानुष पारीक भी मौके पर पहुंच गए और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरु कराई। करीब साढ़े 5 बजे तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलती रही, इस दौरान एसपी सिटी भी मौके पर मोर्चा संभाले रहे। दोनों बारातघर अभी 30 से 40 प्रतिशत ध्वस्त हुए हैं, अब बुधवार को कार्रवाई शुरु होगी।