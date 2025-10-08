सपा महानगर अध्यक्ष के पार्षद भाई कर रहे थे बिजली चोरी, विभाग के छापे में 110 लोग पकड़े, मुकदमा दर्ज

लगभग 676 कनेक्शन की जांच में 110 पर बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया। सभी के कनेक्शन काट दिए गए और करीब 65 लाख रुपये की धनराशि का राजस्व निर्धारण किया गया। इन मामलों में विद्युत अधिनियम की धारा 135 और 138(बी) के तहत थाने में केस दर्ज कराए गए। इस कार्रवाई में विभाग के अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता के अलावा एक इंस्पेक्टर, सात सब इंस्पेक्टर, 34 पुलिसकर्मी और प्रवर्तन दल के सदस्य शामिल रहे।