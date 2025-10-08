सपा महानगर अध्यक्ष के पार्षद भाई कर रहे थे बिजली चोरी, विभाग के छापे में 110 लोग पकड़े, मुकदमा दर्ज

बरेली। बुधवार सुबह बिजली विभाग ने चोरी करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसते हुए बरेली शहर और देहात के कई इलाकों में तड़के सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान फर्जी मीटर लगाकर बिजली चोरी करने वाले 110 लोग रंगेहाथ पकड़ लिए गए। कार्रवाई के दौरान स्वाले नगर के पार्षद व सपा महानगर अध्यक्ष के भाई अलीम खान सुल्तानी भी फर्जी मीटर से बिजली चोरी करते मिले, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
अभियान सुबह छह बजे अधीक्षण अभियंता ग्रामीण और नगरीय के नेतृत्व में शुरू हुआ। 17 टीमों ने एक साथ नकटिया, नवाबगंज, आंवला, बहेड़ी और बरेली शहर के चोरी बाहुल्य इलाकों स्वाले नगर, बानखाना, केलाबाग, लीचीबाग, जगतपुर, एजाजनगर की गोटिया, चकमहमूद, कुतुबखाना, शाहदाना, नवादा शेखान, मठकी चौकी, किला और घोसियानी मस्जिद में छापे मारे।
लगभग 676 कनेक्शन की जांच में 110 पर बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया। सभी के कनेक्शन काट दिए गए और करीब 65 लाख रुपये की धनराशि का राजस्व निर्धारण किया गया। इन मामलों में विद्युत अधिनियम की धारा 135 और 138(बी) के तहत थाने में केस दर्ज कराए गए। इस कार्रवाई में विभाग के अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता के अलावा एक इंस्पेक्टर, सात सब इंस्पेक्टर, 34 पुलिसकर्मी और प्रवर्तन दल के सदस्य शामिल रहे।
मुख्य अभियंता (वितरण) ज्ञान प्रकाश ने बताया कि अभियान जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य के सहयोग से चलाया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे छापे लगातार जारी रहेंगे ताकि बिजली चोरी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग