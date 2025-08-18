अजमेर के संदल से महक उठीं रजा की गलियां, जायरीन की आमद शुरू, आज शाम परचम कुशाई से उर्स का आगाज

बरेली। अजमेर शरीफ से आया संदल, केवड़ा और गुलाब की खुशबू ने रविवार देर रात आला हजरत के मजार शरीफ को महका दिया। उर्स-ए-रजवी की पूर्व संध्या पर दरगाह प्रमुख मौलाना सुब्हान रजा खां (सुब्हानी मियां), सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रजा कादरी (अहसन मियां), अजमेर शरीफ के गद्दीनशीन सैयद सुल्तान उल हसन चिश्ती और सैयद आसिफ मियां ने गुस्ल की रस्म अदा कर पहली चादर पेश की। फातिहा और दुआओं के साथ रूहानी महफिल का आगाज़ हुआ।