छह साल से चुनाव मैदान से गायब मौलाना तौकीर की पार्टी आईएमसी और संघर्ष समाज पार्टी पर चुनाव आयोग का नोटिस, जाने

आयोग ने दोनों दलों को अंतिम अवसर दिया है। अध्यक्ष या महासचिव को शपथपत्र और जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष 21 अगस्त 2025 तक लखनऊ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। मामले की सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। 2 और 3 सितम्बर 2025 को लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने दोनों दलों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।