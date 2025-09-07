धर्मस्थलों पर ठहरने की टेंशन खत्म, पर्यटकों को मिलेगा सस्ता ठिकाना, यूपी सरकार ने लॉन्च की होमस्टे नीति 2025

यह योजना गांवों में भी लागू होगी। रूरल होमस्टे के तहत सैलानियों को गांव का जीवन करीब से देखने, स्थानीय व्यंजन खाने और ग्रामीण परिवेश का अनुभव करने का मौका मिलेगा। इसके लिए स्वच्छ शौचालय, पानी-बिजली और बुनियादी फर्नीचर जैसी सुविधाएं जरूरी होंगी। होमस्टे और बी एंड बी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए पर्यटन विभाग ने पोर्टल up-tourismportal.in जारी किया है, जहां से आवेदन किया जा सकता है।