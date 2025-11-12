पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी डॉक्टर की हत्या की कोशिश की साजिश, प्रेमी ने कबूला जुर्म गिरफ्तार, महिला फरार

आरोपी ने यह भी बताया कि डॉक्टर ने हाल में पत्नी को रुपये देना बंद कर दिया था, जिससे शिखा की नाराजगी और बढ़ गई थी। अब पुलिस शिखा की लोकेशन ट्रेस कर रही है और उसकी डॉक्टर बेटी व दामाद से पूछताछ की तैयारी कर रही है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया, “आरोपी सौरभ को जेल भेजा जा चुका है। अब डॉक्टर की पत्नी शिखा सक्सेना की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया जाएगा।”