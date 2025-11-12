Patrika LogoSwitch to English

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी डॉक्टर की हत्या की कोशिश की साजिश, प्रेमी ने कबूला जुर्म गिरफ्तार, महिला फरार

सेवानिवृत्त डॉक्टर की हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी प्रेमी सौरभ सक्सेना को कोर्ट ने जेल भेज दिया है, जबकि डॉक्टर की पत्नी शिखा सक्सेना की तलाश अब भी जारी है। पूछताछ में प्रेमी ने न सिर्फ अपने अपराध को स्वीकार किया, बल्कि यह भी कबूल किया कि हत्या की साजिश खुद डॉक्टर की पत्नी शिखा ने रची थी।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 12, 2025

बरेली। सेवानिवृत्त डॉक्टर की हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी प्रेमी सौरभ सक्सेना को कोर्ट ने जेल भेज दिया है, जबकि डॉक्टर की पत्नी शिखा सक्सेना की तलाश अब भी जारी है। पूछताछ में प्रेमी ने न सिर्फ अपने अपराध को स्वीकार किया, बल्कि यह भी कबूल किया कि हत्या की साजिश खुद डॉक्टर की पत्नी शिखा ने रची थी। पुलिस अब डॉक्टर की बेटी और दामाद से भी पूछताछ करेगी, जिनके पास शिखा घटना के बाद जाकर रुकी थी।

सुभाषनगर थाना क्षेत्र निवासी स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त डॉक्टर के साथ 28 अक्टूबर की रात घर में उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। घटना के वक्त डॉक्टर के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को छुड़ाया और सड़क पर निकलकर पड़ोसियों को इकट्ठा कर अपनी जान बचाई। इसके बाद उन्होंने पत्नी शिखा सक्सेना और उसके प्रेमी सौरभ सक्सेना के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस को मौके से रस्सी, टेप और अन्य सामान बरामद हुआ था। सोमवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ सक्सेना को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के अनुसार, शुरू में आरोपी ने अपना जुर्म मानने से इंकार किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के सामने आने पर उसने पूरी वारदात कबूल कर ली।

सौरभ ने बताया कि डॉक्टर की पत्नी शिखा से उसके प्रेम संबंध थे। सेवानिवृत्ति के बाद डॉक्टर घर पर अधिक समय बिताने लगे, जिससे शिखा की आवाजाही पर पाबंदी लग गई। इसी से नाराज होकर उसने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सौरभ के अनुसार, शिखा ने पहले डॉक्टर को दूध में नशीला पदार्थ पिलाया, फिर गेट खोलकर उसे अंदर बुलाया। लेकिन अधिक नशे की हालत में सौरभ वारदात को पूरा नहीं कर सका और भाग निकला।

आरोपी ने यह भी बताया कि डॉक्टर ने हाल में पत्नी को रुपये देना बंद कर दिया था, जिससे शिखा की नाराजगी और बढ़ गई थी। अब पुलिस शिखा की लोकेशन ट्रेस कर रही है और उसकी डॉक्टर बेटी व दामाद से पूछताछ की तैयारी कर रही है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया, “आरोपी सौरभ को जेल भेजा जा चुका है। अब डॉक्टर की पत्नी शिखा सक्सेना की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया जाएगा।”

12 Nov 2025 11:58 am

बरेली

