खंडेलवाल ऑटोमोबाइल एजेंसी में चोरी, चार लाख नकदी और चांदी के सिक्के किए पार, सीसीटीवी भी तोड़ ले गए चोर

बरेली। रोशनी के त्योहार दीपावली की रात जहां पूरा शहर दीयों से जगमगा रहा था, वहीं चोरों ने खंडेलवाल ऑटोमोबाइल एजेंसी में धावा बोलकर अंधेरा फैला दिया। सीबीगंज के महेशपुरा, रामपुर रोड स्थित खंडेलवाल ऑटोमोबाइल (हीरो बाइक एजेंसी) में घुसे अज्ञात चोरों ने दीवार की तार काटकर अंदर प्रवेश किया और लाखों रुपये समेत कीमती सामान पार कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, गांधीपुरम निवासी मनीष खंडेलवाल की सीबीगंज क्षेत्र में बाइक एजेंसी है। दीपावली की शाम वह कर्मचारियों के साथ एजेंसी बंद कर घर चले गए थे। रात में गार्ड ड्यूटी पर था। इसी बीच किसी समय चोर एजेंसी के पीछे की दीवार की तार काटकर अंदर घुस गए।
अंदर दाखिल होते ही चोरों ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले, फिर ऑफिस की खिड़की की ग्रिल काटी और कैश रूम की दराज खंगाल डाली। चोर करीब चार लाख रुपये नकद, पंद्रह-बीस चांदी के सिक्के, करीब सात हजार रुपये की रेज़गारी और अन्य सामान चोरी कर ले गए। वारदात के बाद चोर टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे अपने साथ ले गए, जबकि तार कटर और रिंच मौके पर ही छोड़ गए।
सुबह जब एजेंसी मालिक मनीष खंडेलवाल दुकान पहुंचे तो टूटी दराज और बिखरे कागज़ देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस को मौके पर पहुंचने में देर हुई। इसके बाद फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाए लेकिन चोरों का सुराग नहीं लग सका। मनीष खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस को घटना की तहरीर दी गई, लेकिन पहले पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी की। बाद में पुलिस ने अपने स्तर से रिपोर्ट लिख ली।
