खंडेलवाल ऑटोमोबाइल एजेंसी में चोरी, चार लाख नकदी और चांदी के सिक्के किए पार, सीसीटीवी भी तोड़ ले गए चोर

सुबह जब एजेंसी मालिक मनीष खंडेलवाल दुकान पहुंचे तो टूटी दराज और बिखरे कागज़ देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस को मौके पर पहुंचने में देर हुई। इसके बाद फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाए लेकिन चोरों का सुराग नहीं लग सका। मनीष खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस को घटना की तहरीर दी गई, लेकिन पहले पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी की। बाद में पुलिस ने अपने स्तर से रिपोर्ट लिख ली।