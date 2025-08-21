यूपी के इस जिले में धर्मस्थल की दीवार निर्माण से बवाल, शिवलिंग खंडित होने का आरोप, आठ लोग हिरासत में

ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों समुदायों के बीच यह विवाद नया नहीं है। वर्ष 2017 में उर्स और जुलूस के दौरान भी इसी तरह का तनाव पैदा हुआ था। तब प्रशासन ने साफ आदेश दिया था कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद हाल ही में सुरक्षा दीवार बनाई गई, जिसके चलते फिर से विवाद भड़क गया। एसडीएम उदित पवार ने बताया कि ग्रामीणों और अधिकारियों की मौजूदगी में मामला सुलझा लिया गया है। प्रशासन के आदेश के बिना आगे कोई निर्माण नहीं होगा। मंदिर निर्माण की अनुमति के लिए ग्रामीणों की मांग पर तहसीलदार को जांच सौंप दी गई है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।