बरेली में खाद संकट नहीं, खेतों तक समय पर पहुंच रहीं उर्वरक की बोरियां, कालाबाजारी पर 6 लाइसेंस रद्द, 13 निलंबित

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और सतत मॉनिटरिंग का नतीजा है कि इस खरीफ सीजन में बरेली जिले के किसानों को खाद का जरा भी संकट नहीं झेलना पड़ रहा। धान, गन्ना और अन्य फसलों के लिए आवश्यक यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश और सुपर फास्फेट का भरपूर भंडार सभी ब्लॉकों में उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि जिले में 75% उर्वरक का वितरण हो चुका है और बाकी की आपूर्ति समय पर खेतों तक पहुंचाई जा रही है।