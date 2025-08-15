बरेली में खाद संकट नहीं, खेतों तक समय पर पहुंच रहीं उर्वरक की बोरियां, कालाबाजारी पर 6 लाइसेंस रद्द, 13 निलंबित

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और सतत मॉनिटरिंग का नतीजा है कि इस खरीफ सीजन में बरेली जिले के किसानों को खाद का जरा भी संकट नहीं झेलना पड़ रहा। धान, गन्ना और अन्य फसलों के लिए आवश्यक यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश और सुपर फास्फेट का भरपूर भंडार सभी ब्लॉकों में उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि जिले में 75% उर्वरक का वितरण हो चुका है और बाकी की आपूर्ति समय पर खेतों तक पहुंचाई जा रही है।
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासन ने कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर शिकंजा कस दिया है।
6 खाद दुकानों के लाइसेंस रद्द
13 दुकानों के लाइसेंस निलंबित
शेरगढ़ के मानपुर में एक व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज
कई टीमों की लगातार छापेमारी और शिकायत पर तुरंत कार्रवाई
एआर कोऑपरेटिव बृजेश सिंह परिहार के अनुसार जिले में 142 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, 3 सहकारी संघ, 3 क्रय-विक्रय समितियां, 6 डीएस केंद्र, 1 केंद्रीय उपभोक्ता भंडार और 1 यूपीएसएस केंद्र किसानों तक खाद पहुंचा रहे हैं।
वर्तमान में 13,797 मीट्रिक टन यूरिया, डीएपी, एनपीके उपलब्ध
वितरण और मौजूदा स्टॉक
अब तक वितरित:
16,34,933 बोरा यूरिया
2,01,500 बोरा डीएपी
1,54,340 बोरा एनपीके
30,560 बोरा पोटाश
10,140 बोरा सुपर फास्फेट
मौजूदा स्टॉक:
2,40,577 बोरा यूरिया
1,29,660 बोरा डीएपी
1,33,240 बोरा एनपीके
18,120 बोरा पोटाश
80,920 बोरा सुपर फास्फेट