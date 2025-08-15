Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

बरेली में खाद संकट नहीं, खेतों तक समय पर पहुंच रहीं उर्वरक की बोरियां, कालाबाजारी पर 6 लाइसेंस रद्द, 13 निलंबित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और सतत मॉनिटरिंग का नतीजा है कि इस खरीफ सीजन में बरेली जिले के किसानों को खाद का जरा भी संकट नहीं झेलना पड़ रहा।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 15, 2025

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और सतत मॉनिटरिंग का नतीजा है कि इस खरीफ सीजन में बरेली जिले के किसानों को खाद का जरा भी संकट नहीं झेलना पड़ रहा। धान, गन्ना और अन्य फसलों के लिए आवश्यक यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश और सुपर फास्फेट का भरपूर भंडार सभी ब्लॉकों में उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि जिले में 75% उर्वरक का वितरण हो चुका है और बाकी की आपूर्ति समय पर खेतों तक पहुंचाई जा रही है।

जीरो टॉलरेंस: कालाबाजारी करने वालों पर सीधी गाज

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासन ने कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर शिकंजा कस दिया है।

6 खाद दुकानों के लाइसेंस रद्द

13 दुकानों के लाइसेंस निलंबित

शेरगढ़ के मानपुर में एक व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कई टीमों की लगातार छापेमारी और शिकायत पर तुरंत कार्रवाई

सहकारी समितियों में डेढ़ गुना भंडार

एआर कोऑपरेटिव बृजेश सिंह परिहार के अनुसार जिले में 142 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, 3 सहकारी संघ, 3 क्रय-विक्रय समितियां, 6 डीएस केंद्र, 1 केंद्रीय उपभोक्ता भंडार और 1 यूपीएसएस केंद्र किसानों तक खाद पहुंचा रहे हैं।

अगस्त लक्ष्य से डेढ़ गुना भंडारण

वर्तमान में 13,797 मीट्रिक टन यूरिया, डीएपी, एनपीके उपलब्ध

वितरण और मौजूदा स्टॉक

अब तक वितरित:

16,34,933 बोरा यूरिया

2,01,500 बोरा डीएपी

1,54,340 बोरा एनपीके

30,560 बोरा पोटाश

10,140 बोरा सुपर फास्फेट

मौजूदा स्टॉक:

2,40,577 बोरा यूरिया

1,29,660 बोरा डीएपी

1,33,240 बोरा एनपीके

18,120 बोरा पोटाश

80,920 बोरा सुपर फास्फेट

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 09:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में खाद संकट नहीं, खेतों तक समय पर पहुंच रहीं उर्वरक की बोरियां, कालाबाजारी पर 6 लाइसेंस रद्द, 13 निलंबित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.