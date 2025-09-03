Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

योगी सरकार में अब नहीं अंधेरे की टेंशन, बरेली में क्यूआरटी-1912 करेगी हर बिजली समस्या का फौरन समाधान

येागी सरकार ने बरेली में बिजली की दिक्कतों से तुरंत राहत दिलाने के लिए नई व्यवस्था शुरू दी है। बुधवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कमिश्नरी से क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल-1912 को हरी झंडी दिखाकर जनता की सेवा में समर्पित किया।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 03, 2025

हरी झंडी दिखातीं कमिश्नर और डीएम (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। येागी सरकार ने बरेली में बिजली की दिक्कतों से तुरंत राहत दिलाने के लिए नई व्यवस्था शुरू दी है। बुधवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कमिश्नरी से क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल-1912 को हरी झंडी दिखाकर जनता की सेवा में समर्पित किया। अब बिजली से जुड़े फॉल्ट, ट्रिपिंग या अन्य आपात स्थिति की जानकारी मिलते ही क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) मौके पर पहुंचेगी और समस्या का तत्काल समाधान करेगी। बिजली विभाग ने इसके लिए चार स्पेशल टीमें बनाई हैं। स्पेशल क्यूआरटी शहर और आसपास के इलाकों में सक्रिय रहेंगी। सूचना मिलते ही पहुंचकर शिकायतों का निस्तारण करायेंगी।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये जारी किये हेल्पडेस्क नंबर

कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1912 जारी किया गया है। इसके साथ ही हेल्पडेस्क नंबर 9557727006, 9412295886 भी 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अतिरिक्त मदद के लिए 9412295887, 0581-359690 पर भी कॉल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को घंटों तक बिजली कटौती की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश और अन्य अधिकारियों ने भी भरोसा दिलाया कि यह व्यवस्था बिजली आपूर्ति को और भरोसेमंद बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

जनता की सुविधा और सरकार की प्राथमिकता के लिये शुरू हुई पहल

डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि इस पहल से बरेली शहर में बिजली उपभोक्ताओं को तेज़, भरोसेमंद और 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियों से घंटों गुल रहने वाली बिजली की समस्या से शहर को छुटकारा मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार की मंशा है कि किसी भी नागरिक को मूलभूत सुविधा के लिये परेशान न होना पड़े।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 05:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / योगी सरकार में अब नहीं अंधेरे की टेंशन, बरेली में क्यूआरटी-1912 करेगी हर बिजली समस्या का फौरन समाधान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट