योगी सरकार में अब नहीं अंधेरे की टेंशन, बरेली में क्यूआरटी-1912 करेगी हर बिजली समस्या का फौरन समाधान

बरेली। येागी सरकार ने बरेली में बिजली की दिक्कतों से तुरंत राहत दिलाने के लिए नई व्यवस्था शुरू दी है। बुधवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कमिश्नरी से क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल-1912 को हरी झंडी दिखाकर जनता की सेवा में समर्पित किया। अब बिजली से जुड़े फॉल्ट, ट्रिपिंग या अन्य आपात स्थिति की जानकारी मिलते ही क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) मौके पर पहुंचेगी और समस्या का तत्काल समाधान करेगी। बिजली विभाग ने इसके लिए चार स्पेशल टीमें बनाई हैं। स्पेशल क्यूआरटी शहर और आसपास के इलाकों में सक्रिय रहेंगी। सूचना मिलते ही पहुंचकर शिकायतों का निस्तारण करायेंगी।