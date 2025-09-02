उर्स-ए-शराफत मियां और ईद-मिलादुन्नबी पर तीन दिन रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों से गुजरेंगे वाहन, जानिए पूरा प्लान

उर्स और बाराबफात पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में कार, ऑटो और ई-रिक्शा भी कई मार्गों पर नहीं चल सकेंगे। इनमें अशोक नगर तिराहा से कोहाड़ापीर, मूर्ति नर्सिंग होम से गंगापुर, मठ की चौकी, श्यामतगंज से कालीबाड़ी और चौपला से नावल्टी तक का इलाका शामिल है। एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने कहा कि त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि डायवर्जन प्लान का पालन करें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें ताकि किसी को असुविधा न हो।