उर्स-ए-शराफत मियां और ईद-मिलादुन्नबी पर तीन दिन रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों से गुजरेंगे वाहन, जानिए पूरा प्लान

बरेली। शहर में 1 से 5 सितंबर तक उर्स-ए-शराफत मियां का आयोजन होगा और 5 सितंबर को जुलूस-ए-मोहम्मदी (बाराबफात) का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इन दोनों मौकों पर दरगाह और शहर की गलियों में बड़ी संख्या में जायरीन और जुलूस निकलेंगे। भीड़ के चलते जाम और अव्यवस्था से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है।
एसपी ट्रैफिक मोहम्म्द अकमल खान के मुताबिक 3 सितंबर की शाम 6 बजे से लेकर 5 सितंबर की रात तक शहर की कई सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। मिनी बाईपास, इज्जतनगर तिराहा, डेलापीर तिराहा, ईसाईयों की पुलिया, वियावान कोठी, ऑफिसर्स मैस तिराहा और रामगंगा तिराहे से चौपला की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
-दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत से आने वाले ट्रक-बसें: झुमका तिराहा से परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया रोड और बड़े बाईपास से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जाएंगी।
-लखनऊ जाने वाले वाहन: झुमका तिराहा से विलवा, विलयधाम और इन्वर्टिस होकर आगे बढ़ेंगे और वापसी में भी यही रास्ता इस्तेमाल करेंगे।
-बदायूं जाने वाले वाहन: मिनीबाईपास से इज्जतनगर, डेलापीर, 100 फुटा रोड, सैटेलाइट, इसाइयों की पुलिया, वियावान कोठी, कैंट, वीरांगना चौक और बुखारा मोड़ से होकर जाएंगे।
उर्स और बाराबफात पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में कार, ऑटो और ई-रिक्शा भी कई मार्गों पर नहीं चल सकेंगे। इनमें अशोक नगर तिराहा से कोहाड़ापीर, मूर्ति नर्सिंग होम से गंगापुर, मठ की चौकी, श्यामतगंज से कालीबाड़ी और चौपला से नावल्टी तक का इलाका शामिल है। एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने कहा कि त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि डायवर्जन प्लान का पालन करें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें ताकि किसी को असुविधा न हो।