फर्जी मालिक और वकील बनकर जमीन खरीददारों को लगाते थे चूना, क्राइम ब्रांच ने किया बड़ा खुलासा… दो सगे भाई गिरफ्तार

बरेली। फर्जी जमीन दिखाकर लोगों से लाखों रुपये ऐंठने वाले दोनों भाई आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों पर 15-15 हजार का इनाम घोषित था और लंबे समय से फरार चल रहे थे। क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन सेल की टीम ने सोमवार को उन्हें भोजीपुरा क्षेत्र के बिल्वा मोड़ से धर दबोचा।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम सलीम पुत्र सुखे और अबरार पुत्र सुखे हैं। दोनों आंवला के गांव ढिलवारी के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि उनका एक संगठित गैंग है। इसमें कोई जमीन मालिक बनता था, तो कोई वकील। इसके बाद वे जमीन खरीदने वालों को फर्जी कागजात दिखाकर गुमराह करते और मोटी रकम ठग लेते।
23 अगस्त 2023 को ग्राम देवचरा निवासी सुरेश चंद्र गुप्ता ने थाना भोजीपुरा में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनसे धोखाधड़ी कर लाखों रुपये ठगे गए। इसी मामले में दोनों आरोपी वांछित चल रहे थे। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह, निरीक्षक भरत वर्मा, निरीक्षक सिद्धार्थ सिंह तोमर और सिपाही अंकुर शर्मा की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि यह गिरोह काफी समय से सक्रिय था और कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अब इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है।