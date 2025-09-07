छेड़छाड़-मारपीट में लिप्त तीन बदमाश जिला बदर, चार पर लगी पाबंदी, जाने मामला

बरेली। कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन पूर्णिमा सिंह ने तीन अपराधियों को जिले की सीमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि चार अन्य पर पाबंद की कार्रवाई हुई।
फरीदपुर के सत्यम गौड़, क्योलड़िया के धर्मपाल और फतेहगंज पूर्वी के राजवीर उर्फ अखिलेख कुमार पर अलग-अलग गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। मारपीट, छेड़छाड़, धमकी और तोड़फोड़ जैसे आरोपों में लिप्त इन तीनों को तीन महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर कर दिया गया है।
भुता के अरविंद उर्फ रविंद्र, क्योलड़िया के जसवंत, हाफिजगंज के लईक उर्फ लईका और जसवीर को प्रशासन ने पाबंद किया है। पुलिस को इनके हिल-चाल पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।