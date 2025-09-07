छेड़छाड़-मारपीट में लिप्त तीन बदमाश जिला बदर, चार पर लगी पाबंदी, जाने मामला

फरीदपुर के सत्यम गौड़, क्योलड़िया के धर्मपाल और फतेहगंज पूर्वी के राजवीर उर्फ अखिलेख कुमार पर अलग-अलग गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। मारपीट, छेड़छाड़, धमकी और तोड़फोड़ जैसे आरोपों में लिप्त इन तीनों को तीन महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर कर दिया गया है।