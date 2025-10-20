बरेली में कोचिंग की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण, पादरी समेत तीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र के सुपर सिटी इलाके में रविवार को धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग कोचिंग सेंटर की आड़ में हिंदू महिलाओं और बच्चों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके अलावा शहर के अन्य इलाकों में भी इस तरह की गतिविधियां सामने आई हैं, खुफिया एजेंसियां इनकी जांच पड़ताल में जुट गई हैं। जल्द ही धर्मांतरण से जुड़ा एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा होने वाला है।
सुभाषनगर निवासी ऋषभ ठाकुर पुत्र गौतम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसे निर्दोष राठौर नाम के व्यक्ति से जानकारी मिली थी कि सुपर सिटी में “प्रार्थना सभा” के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। सूचना मिलने पर जब वह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा तो वहां कई महिलाएं और बच्चे मौजूद थे।
ऋषभ के मुताबिक, मौके पर सुमित मैसी, विलियम मैसी, अमित मैसी (निवासी सुपर सिटी), सरिता पत्नी देवेंद्र और सत्यपाल पुत्र मनीराम (निवासी सनराइज कॉलोनी) मौजूद थे। ये लोग कोचिंग सेंटर में बैठकर ईसाई धर्म से जुड़ी बातें कर रहे थे।
आरोप है कि जब ऋषभ ने पादरी सुमित मैसी से सवाल किया तो उसने खुलकर कहा कि वे इन लोगों को “ईसाई धर्म की दीक्षा” दे रहे हैं। पादरी ने ऋषभ को भी धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया और ‘स्तुति आराधना’ नाम की धार्मिक किताब थमाई। यहां तक कि उससे “हे ईसू भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ” कहलवाने की कोशिश भी की गई।
ऋषभ ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सूचना पर बारादरी पुलिस मौके पर पहुंची और पादरी समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पादरी सहित तीन लोगों से पूछताछ चल रही है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग