बरेली में कोचिंग की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण, पादरी समेत तीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र के सुपर सिटी इलाके में रविवार को धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग कोचिंग सेंटर की आड़ में हिंदू महिलाओं और बच्चों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके अलावा शहर के अन्य इलाकों में भी इस तरह की गतिविधियां सामने आई हैं, खुफिया एजेंसियां इनकी जांच पड़ताल में जुट गई हैं। जल्द ही धर्मांतरण से जुड़ा एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा होने वाला है।