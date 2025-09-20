Patrika LogoSwitch to English

बरेली

कानून-व्यवस्था मजबूत करने को डीआईजी ने किया पुलिस बल का वितरण, चारों जिलों में तैनात हुए 267 पुलिसकर्मी

डीआईजी अजय कुमार साहनी ने शनिवार को बड़ा कदम उठाते हुए स्थानांतरित होकर आए इंस्पेक्टर, दरोगा और मुख्य आरक्षियों का जनपदवार बंटवारा कर दिया। कुल 10 निरीक्षक, 72 उपनिरीक्षक और 185 मुख्य आरक्षियों को रिक्त पदों और जरूरत के हिसाब से जनपदों में भेजा गया है।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 20, 2025

डीआईजी अजय कुमार साहनी (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने शनिवार को बड़ा कदम उठाते हुए स्थानांतरित होकर आए इंस्पेक्टर, दरोगा और मुख्य आरक्षियों का जनपदवार बंटवारा कर दिया। कुल 10 निरीक्षक, 72 उपनिरीक्षक और 185 मुख्य आरक्षियों को रिक्त पदों और जरूरत के हिसाब से जनपदों में भेजा गया है।

सबसे बड़ा लाभ बरेली जिले को मिला है, जहां 6 निरीक्षक, 32 उपनिरीक्षक और 78 मुख्य आरक्षी तैनात किए गए हैं। इससे न केवल थानों की व्यवस्था सुधरेगी बल्कि शहर और देहात में गश्त व जांच व्यवस्था भी मजबूत होगी। शाहजहांपुर को भी अच्छा-खासा बल मिला है। यहां 1 निरीक्षक, 25 उपनिरीक्षक और 54 मुख्य आरक्षियों को भेजा गया है। पीलीभीत जिले में 2 निरीक्षक, 9 उपनिरीक्षक और 38 मुख्य आरक्षी तैनात होंगे। वहीं, बदायूं को सबसे कम पुलिस बल मिला है, जहां केवल 1 निरीक्षक, 6 उपनिरीक्षक और 15 मुख्य आरक्षी भेजे गए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन नई तैनातियों से न केवल बल की कमी पूरी होगी बल्कि अपराध और कानून-व्यवस्था से निपटने में पुलिस को मजबूती मिलेगी। खासतौर पर त्योहारों और चुनावी माहौल को देखते हुए पुलिस बल का यह फेरबदल बेहद अहम माना जा रहा है। डीआईजी ने साफ किया है कि यह तैनाती जिलेवार रिक्तियों और आवश्यकताओं के हिसाब से की गई है। आने वाले दिनों में भी जहां कमी होगी, वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी जाएगी।

