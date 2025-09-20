कानून-व्यवस्था मजबूत करने को डीआईजी ने किया पुलिस बल का वितरण, चारों जिलों में तैनात हुए 267 पुलिसकर्मी

सबसे बड़ा लाभ बरेली जिले को मिला है, जहां 6 निरीक्षक, 32 उपनिरीक्षक और 78 मुख्य आरक्षी तैनात किए गए हैं। इससे न केवल थानों की व्यवस्था सुधरेगी बल्कि शहर और देहात में गश्त व जांच व्यवस्था भी मजबूत होगी। शाहजहांपुर को भी अच्छा-खासा बल मिला है। यहां 1 निरीक्षक, 25 उपनिरीक्षक और 54 मुख्य आरक्षियों को भेजा गया है। पीलीभीत जिले में 2 निरीक्षक, 9 उपनिरीक्षक और 38 मुख्य आरक्षी तैनात होंगे। वहीं, बदायूं को सबसे कम पुलिस बल मिला है, जहां केवल 1 निरीक्षक, 6 उपनिरीक्षक और 15 मुख्य आरक्षी भेजे गए हैं।