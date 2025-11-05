लिलौर झील में पर्यटक सुविधाओं का आगाज, फैमिली ट्रेन और नौका विहार शुरू, कैबिनेट मंत्री ने किया शुभारंभ, कही ये बात

कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी ने कहा कि महाभारत कालीन यह झील पूरे बरेली मंडल के लिए धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और विकसित हो रहे पर्यटन सुविधाओं के साथ यह मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगी। वहीं डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि झील के आसपास साफ-सफाई और सुव्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय लोगों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने बताया कि लिलौर झील तक ई-बस सेवा भी संचालित की जाएगी और गर्मी के मौसम में जल स्तर बनाए रखने के लिए नलकूप लगाए गए हैं। उनका कहना था कि झील का विकास नैनीताल की झील की तर्ज पर किया जाएगा।