छठ पूजा पर ट्रैफिक डायवर्जन… बरेली शहर में इस दिन भारी वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध, एसपी ट्रैफिक ने जारी की एडवाइजरी

बरेली। छठ पूजा को लेकर शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ और घाटों पर बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान में बड़ा बदलाव किया है। 27 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से 28 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक शहर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी।
एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि छठ पर्व पर रामगंगा नदी और अन्य घाटों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना के चलते यह व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रूट भी तय कर दिए हैं। मुरादाबाद और रामपुर की तरफ से आने वाले ट्रक व अन्य भारी वाहन परसाखेड़ा से बड़ा बाईपास होकर नैनीताल, पीलीभीत और लखनऊ की ओर भेजे जाएंगे। वहीं लखनऊ से आने वाले वाहन इन्वर्टिस तिराहे से बड़ा बाईपास होकर रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत की दिशा में डायवर्ट किए जाएंगे।
इसी तरह, रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत और बरेली से बदायूं की ओर जाने वाले वाहन बड़ा बाईपास होते हुए इन्वर्टिस तिराहा, फरीदपुर, दातागंज और देवचरा से गुजरेंगे। लखनऊ से बदायूं जाने वाले वाहनों को भी यही मार्ग अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा बुखारा मोड़, चौपला पुल और देवचरा से रामगंगा पुल की ओर किसी भी भारी वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा तय किए गए रास्तों का पालन करें, ताकि छठ पर्व पर श्रद्धालुओं को आने-जाने में दिक्कत न हो और पूजा का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे।
