छठ पूजा पर ट्रैफिक डायवर्जन… बरेली शहर में इस दिन भारी वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध, एसपी ट्रैफिक ने जारी की एडवाइजरी

एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि छठ पर्व पर रामगंगा नदी और अन्य घाटों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना के चलते यह व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रूट भी तय कर दिए हैं। मुरादाबाद और रामपुर की तरफ से आने वाले ट्रक व अन्य भारी वाहन परसाखेड़ा से बड़ा बाईपास होकर नैनीताल, पीलीभीत और लखनऊ की ओर भेजे जाएंगे। वहीं लखनऊ से आने वाले वाहन इन्वर्टिस तिराहे से बड़ा बाईपास होकर रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत की दिशा में डायवर्ट किए जाएंगे।