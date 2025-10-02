ट्रैफिक डायवर्जन: शहर में सुबह 7 बजे से भारी वाहनों पर पूरी तरह रोक, जाम से बचना है तो पढ़ लें ये ट्रैफिक प्लान

बरेली। रावण दहन के मौके पर 2 अक्टूबर को शहर में होने वाले मेले के दौरान बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। गुरुवार सुबह 7 बजे से लेकर मेला खत्म होने तक शहर के कई इलाकों में भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। वहीं चारपहिया और हल्के वाहनों के लिए भी अलग रूट तय किए गए हैं।
एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि इज्जतनगर तिराहा, मिनी बाईपास, डेलापीर, इसाइयों की पुलिया, वियावान कोठी, ऑफिसर्स मैस तिराहा और रामगंगा तिराहे से चौपला की तरफ भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी जाएगी।
दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत की ओर से आने वाले ट्रक-बसें झुमका तिराहा से परसाखेड़ा और बड़े बाईपास के रास्ते ट्रांसपोर्टनगर तक पहुंच सकेंगी। जो वाहन लखनऊ की तरफ जाएंगे, उन्हें इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी होते हुए डायवर्ट किया जाएगा। बदायूं की ओर जाने वाले वाहन डेलापीर, 100 फुटा, सैटेलाइट, कैंट और वीरांगना चौक से होकर भेजे जाएंगे।
एसपी ट्रैफिक ने साफ किया है कि अगर मेले में भीड़ बढ़ी तो सिर्फ ट्रक और बसें ही नहीं, बल्कि चारपहिया, ऑटो और ई-रिक्शा भी कई रास्तों से नहीं गुजर सकेंगे। इसमें इज्जतनगर तिराहा, अशोक नगर, सूद धर्मकांटा, कोहाड़ापीर, मूर्ति नर्सिंग होम से गंगापुर, मठ की चौकी, श्यामतगंज से कालीबाड़ी, बरेली कॉलेज, पटेल चौक और चौपला से नावल्टी रोड तक का इलाका शामिल रहेगा।
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें और पुलिस की सलाह मानें। पुलिस का दावा है कि रावण दहन के दौरान शहर का ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त रहेगा।
