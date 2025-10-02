ट्रैफिक डायवर्जन: शहर में सुबह 7 बजे से भारी वाहनों पर पूरी तरह रोक, जाम से बचना है तो पढ़ लें ये ट्रैफिक प्लान

रावण दहन के मौके पर 2 अक्टूबर को शहर में होने वाले मेले के दौरान बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। गुरुवार सुबह 7 बजे से लेकर मेला खत्म होने तक शहर के कई इलाकों में भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। वहीं चारपहिया और हल्के वाहनों के लिए भी अलग रूट तय किए गए हैं। less than 1 minute read