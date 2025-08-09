रक्षाबंधन पर ट्रैफिक का बदला रूट, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, इन रास्तों से होगा आवागमन, जाने

बरेली। रक्षाबंधन के दिन शहर में भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। शनिवार को बहनों की आवाजाही और त्योहार की भीड़ को देखते हुए बरेली शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बैन कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान और एडवाइजरी जारी कर दी है।
एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया शनिवार सुबह 6 बजे से त्योहार खत्म होने तक भारी वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली (दूध, पेट्रोल, सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये वाहन झुमका तिराहा, रोड नं-01 परसाखेड़ा, विलवा, विलयधाम, लालपुर कट, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहा से आगे नहीं जा सकेंगे।
पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे त्योहार के दिन वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें ताकि जाम से बचा जा सके। त्योहार की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त व्यवस्था की है।