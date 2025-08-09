रक्षाबंधन पर ट्रैफिक का बदला रूट, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, इन रास्तों से होगा आवागमन, जाने

एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया शनिवार सुबह 6 बजे से त्योहार खत्म होने तक भारी वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली (दूध, पेट्रोल, सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये वाहन झुमका तिराहा, रोड नं-01 परसाखेड़ा, विलवा, विलयधाम, लालपुर कट, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहा से आगे नहीं जा सकेंगे।