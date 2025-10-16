फतेहगंज पश्चिमी में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर पलटने से पिता-पुत्र की मौत, घंटों दबी रहीं लाशें

जानकारी के मुताबिक, गांव पट्टी निवासी और इस समय फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला अंसारी में रहने वाले नंदप्रकाश (55) अपने बेटे सुमित (22) के साथ सुबह करीब साढ़े दस बजे ट्रैक्टर से खेत की ओर निकले थे। बताया जाता है कि चकरोड पर पहुंचते ही ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटा। ट्रैक्टर में हैरो भी जुड़ा हुआ था, जिसके नीचे दोनों दब गए और बाहर निकल नहीं सके।