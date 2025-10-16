फतेहगंज पश्चिमी में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर पलटने से पिता-पुत्र की मौत, घंटों दबी रहीं लाशें

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी इलाके में बृहस्पतिवार सुबह दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया। खेत पर गन्ना बोने जा रहे पिता-पुत्र की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों ट्रैक्टर के नीचे दब गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।
जानकारी के मुताबिक, गांव पट्टी निवासी और इस समय फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला अंसारी में रहने वाले नंदप्रकाश (55) अपने बेटे सुमित (22) के साथ सुबह करीब साढ़े दस बजे ट्रैक्टर से खेत की ओर निकले थे। बताया जाता है कि चकरोड पर पहुंचते ही ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटा। ट्रैक्टर में हैरो भी जुड़ा हुआ था, जिसके नीचे दोनों दब गए और बाहर निकल नहीं सके।
जहां हादसा हुआ, वह रास्ता सुनसान है। लंबे समय तक वहां कोई नहीं पहुंचा। कुछ घंटे बाद खेत की ओर जा रहे गांव के धर्मपाल ने पलटा हुआ ट्रैक्टर देखा तो गांव में सूचना दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दूसरे ट्रैक्टर की मदद से वाहन को सीधा किया, लेकिन तब तक पिता-पुत्र की सांसें थम चुकी थीं।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। एक साथ पिता और बेटे की मौत से गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों के मुताबिक, नंदप्रकाश मेहनती किसान थे और सुमित उनका इकलौता बेटा था। परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग