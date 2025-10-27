बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार डीसीएम से टकराई, मां-बेटे की मौके पर मौत, हाईवे पर मची अफरातफरी

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह मां-बेटा कार से मुरादाबाद जा रहे थे। सुबह करीब साढ़े सात बजे टिसुआ के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी साइड जा पहुंची और सामने से आ रही डीसीएम में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह डीसीएम में धंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार से मां-बेटे को निकालकर सीएचसी फरीदपुर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया।