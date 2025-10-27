बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार डीसीएम से टकराई, मां-बेटे की मौके पर मौत, हाईवे पर मची अफरातफरी

बरेली। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। टिसुआ के पास नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करती हुई सामने से आ रही डीसीएम से जा भिड़ी। जोरदार टक्कर में कार सवार बैंक अधिकारी और उनकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई और लंबा जाम लग गया।
मृतकों की पहचान हरदोई निवासी अपर्ण पांडे (35 वर्ष) और उनकी मां मनोरमा पांडे (50 वर्ष) के रूप में हुई है। अपर्ण मुरादाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में उप प्रबंधक पद पर तैनात थे, जबकि उनके पिता अशोक कुमार रामपुर में दरोगा के पद पर तैनात हैं।
जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह मां-बेटा कार से मुरादाबाद जा रहे थे। सुबह करीब साढ़े सात बजे टिसुआ के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी साइड जा पहुंची और सामने से आ रही डीसीएम में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह डीसीएम में धंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार से मां-बेटे को निकालकर सीएचसी फरीदपुर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया।
इसी बीच, फतेहगंज पूर्वी के ही शंखा कट के पास ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक रमाशंकर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से पुलिस ने उसे एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। दोनों हादसों से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन अकसर हादसों को दावत देते हैं, लेकिन ट्रैफिक नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे।
