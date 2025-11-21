बरेली में त्रिवटीनाथ चीनी मिल का धमाकेदार आगाज़, पेराई सत्र शुरू, किसानों में नई उम्मीद की लहर

मुख्य गन्ना महाप्रबंधक सुरेन्द्र उपाध्याय ने किसानों से अपील की कि वे अपना गन्ना औने-पौने दामों में कोल्हू या क्रेशर पर न बेचें। उन्होंने कहा कि सभी किसान अपनी संपूर्ण गन्ना फसल नव निर्मित त्रिवटीनाथ चीनी मिल को ही सप्लाई करें, ताकि उन्हें उचित कीमत और समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। सुरेन्द्र उपाध्याय ने यह भी बताया कि मिल द्वारा प्रयास करके किसानों के 85 प्रतिशत स्टेटा उत्पादन को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। इसके चलते किसी भी किसान को गन्ना सप्लाई में रुकावट या पर्चियों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी किसानों को उनकी निर्धारित मात्रा के अनुसार समय पर पर्चियां उपलब्ध कराई जाएंगी।