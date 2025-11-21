बरेली में त्रिवटीनाथ चीनी मिल का धमाकेदार आगाज़, पेराई सत्र शुरू, किसानों में नई उम्मीद की लहर

बरेली। बहेड़ी तहसील क्षेत्र के बहादुरपुर बहेड़ी में शुक्रवार को नव स्थापित त्रिवटीनाथ शुगर्स एवं केमिकल प्रा. लि. चीनी मिल का पेराई सत्र 2025-26 विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भारतौल, पुष्पेंद्र शर्मा, अमित भारद्वाज, रमेश जैन, विकी भरतौल समेत कई लोग उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में चीनी मिल के अध्यक्ष रामसेवक भारद्वाज, सीताराम मोहत, एमडी अश्वनी अग्रवाल, मिल संचालन मंडल के सदस्य, मुख्य महाप्रबंधक (गन्ना) विनोद कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (गन्ना) सुरेन्द्र उपाध्याय, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हवन-पूजन के बाद मिल प्रशासन ने किसानों को पहला गन्ना इंडेंट जारी किया, जिससे किसानों में उत्साह देखने को मिला।
इस मौके पर कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा त्रिवटीनाथ चीनी मिल का संचालन क्षेत्र के किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मैं सभी किसानों से अपील करता हूँ कि वे अपनी पूरी फसल मिल को ही सप्लाई करें ताकि उन्हें उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
मुख्य गन्ना महाप्रबंधक सुरेन्द्र उपाध्याय ने किसानों से अपील की कि वे अपना गन्ना औने-पौने दामों में कोल्हू या क्रेशर पर न बेचें। उन्होंने कहा कि सभी किसान अपनी संपूर्ण गन्ना फसल नव निर्मित त्रिवटीनाथ चीनी मिल को ही सप्लाई करें, ताकि उन्हें उचित कीमत और समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। सुरेन्द्र उपाध्याय ने यह भी बताया कि मिल द्वारा प्रयास करके किसानों के 85 प्रतिशत स्टेटा उत्पादन को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। इसके चलते किसी भी किसान को गन्ना सप्लाई में रुकावट या पर्चियों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी किसानों को उनकी निर्धारित मात्रा के अनुसार समय पर पर्चियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
मिल प्रशासन ने किसानों से यह भी आग्रह किया कि वे जड़, पत्तियों, मिट्टी और गंदगी रहित, साफ-सुथरा तथा स्वस्थ गन्ना ही सप्लाई करें। निर्धारित शिफ्ट में गन्ना लाने से मिल के संचालन में सुगमता बनी रहेगी और किसानों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। नव निर्मित त्रिवटीनाथ चीनी मिल के शुभारंभ से क्षेत्र के किसानों में उम्मीद की नई किरण जगी है। पेराई शुरू होने के साथ ही लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलने की संभावना बनी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग