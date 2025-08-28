किराना व्यापारी की ठगी से परेशान युवक ने निगला जहर, हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

बरेली। किला थाना क्षेत्र में लाखों रुपये की ठगी और धमकी से परेशान युवक ने जहरीली दवा खा ली। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि किराना व्यापारी ने महिला के नाम पर लाखों रुपये का सामान उधार लिया और जब रकम मांगी गई तो उल्टा गाली-गलौज और मुकदमे की धमकी दी।
थाना क्षेत्र के जखीरा इमली वाली मस्जिद निवासी आलिया पत्नी इकरार अली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा रजी पिछले कई दिनों से तनाव में था। 25 अगस्त को हिबा पत्नी तारिक, उसका भाई काशिब पुत्र मोहम्मद मियां और तारिक पुत्र रफत घर पर आ धमके और गाली-गलौज के साथ मारपीट की। जब आलिया ने बेटे से वजह पूछी तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया।
रजी ने बताया कि तारिक किराना की दुकान चलाता है इसने शाहमतगंज बाजार के दुकानदारों से आलिया के नाम पर 6.28 लाख रुपये का सामान उठाया था। जब दुकानदारों ने रुपये मांगे तो तारिक और उसके साथी टालमटोल करने लगे और धमकी दी कि उल्टा मुकदमा करा देंगे। इस तनाव से टूटकर रजी ने जहरीली दवा खा ली। आनन-फानन में परिजन और मोहल्ले के लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
पीड़िता की तहरीर पर किला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है, किला इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।