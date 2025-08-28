किराना व्यापारी की ठगी से परेशान युवक ने निगला जहर, हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

रजी ने बताया कि तारिक किराना की दुकान चलाता है इसने शाहमतगंज बाजार के दुकानदारों से आलिया के नाम पर 6.28 लाख रुपये का सामान उठाया था। जब दुकानदारों ने रुपये मांगे तो तारिक और उसके साथी टालमटोल करने लगे और धमकी दी कि उल्टा मुकदमा करा देंगे। इस तनाव से टूटकर रजी ने जहरीली दवा खा ली। आनन-फानन में परिजन और मोहल्ले के लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।