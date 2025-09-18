जुलूस-ए-मोहम्मदी में बवाल, 12 दिन बाद अन्जुमन लश्करे अब्बास के अध्यक्ष समेत 54 पर एफआईआर, जाने

पीड़ित ने थाना प्रभारी से पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बारादरी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर चार नामजद आरोपियों समेत 54 पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।