दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश गाजियाबाद मुठभेड़ में ढेर

बरेली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश आखिरकार पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। बुधवार को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को घेर लिया। जवाबी फायरिंग में दोनों मौके पर ही मारे गए।
मारे गए बदमाशों की पहचान रोहतक निवासी रविंद्र और सोनी निवासी अरुण के रूप में हुई है। दोनों कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग से जुड़े हुए थे। पुलिस ने उनके पास से एक जिगाना पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।
गौरतलब है कि 11 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे दो बदमाशों ने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर फायरिंग की थी और फरार हो गए थे। इसके अगले दिन तड़के करीब 3:30 बजे जब उनका कुत्ता जोर-जोर से भौंकने लगा, तो पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी बालकनी में पहुंचे। तभी बाइक सवार दो युवकों ने उन पर भी फायरिंग कर दी।
जगदीश पाटनी ने पिलर के पीछे लेटकर अपनी जान बचाई। उनका कहना था कि उनकी दोनों बेटियां सोशल मीडिया पर पब्लिक फिगर हैं—एक ओर दिशा पाटनी बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस हैं, वहीं दूसरी बेटी खुशबू पाटनी सेना में मेजर पद से रिटायर होकर घर पर रह रही हैं।
इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया था। कुछ समय पहले दिशा पाटनी को सोशल मीडिया पर धमकियां भी मिली थीं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रही है कि आखिर किसके इशारे पर ये हमले करवाए जा रहे थे।