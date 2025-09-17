दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश गाजियाबाद मुठभेड़ में ढेर

गौरतलब है कि 11 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे दो बदमाशों ने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर फायरिंग की थी और फरार हो गए थे। इसके अगले दिन तड़के करीब 3:30 बजे जब उनका कुत्ता जोर-जोर से भौंकने लगा, तो पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी बालकनी में पहुंचे। तभी बाइक सवार दो युवकों ने उन पर भी फायरिंग कर दी।