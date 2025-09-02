घर की बिजली ठीक करने ट्रांसफार्मर पर चढ़े दो दोस्त, करंट की चपेट में आने से मौत, गांव में मचा कोहराम

स्थानीय लोगों ने बताया कि करंट का झटका इतना जोरदार था कि दोनों के शरीर से आग की लपटें उठने लगीं। ग्रामीण तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। गांव के लोग बार-बार यही कहते दिखे कि अगर बिजली विभाग को सूचना दे देते तो आज दोनों की जान बच सकती थी।