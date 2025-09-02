Patrika LogoSwitch to English

बरेली

घर की बिजली ठीक करने ट्रांसफार्मर पर चढ़े दो दोस्त, करंट की चपेट में आने से मौत, गांव में मचा कोहराम

बिशारतगंज में सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के ही दो दोस्तों ने ट्रांसफार्मर की खराब लाइन खुद ठीक करने की कोशिश की और करंट की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। हादसे से गांव में मातम छा गया है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 02, 2025

बरेली। बिशारतगंज में सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के ही दो दोस्तों ने ट्रांसफार्मर की खराब लाइन खुद ठीक करने की कोशिश की और करंट की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। हादसे से गांव में मातम छा गया है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

थाना क्षेत्र के गांव मुशर्रफपुर के 42 वर्षीय विजय कश्यप और सिरौली के हरदासपुर निवासी 35 वर्षीय चंद्रसेन लंबे समय से दोस्त थे और साथ मिलकर मधुमक्खी पालन का काम करते थे। देर रात घर की बिजली गुल होने पर दोनों बलदेव की छत पर चढ़कर ट्रांसफार्मर की लाइन दुरुस्त करने लगे। बारिश के बीच तार छूते ही दोनों हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि करंट का झटका इतना जोरदार था कि दोनों के शरीर से आग की लपटें उठने लगीं। ग्रामीण तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। गांव के लोग बार-बार यही कहते दिखे कि अगर बिजली विभाग को सूचना दे देते तो आज दोनों की जान बच सकती थी।

Published on:

02 Sept 2025 01:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / घर की बिजली ठीक करने ट्रांसफार्मर पर चढ़े दो दोस्त, करंट की चपेट में आने से मौत, गांव में मचा कोहराम

