गर्रा नदी पुल से कूदीं दो युवतियां, तेज बहाव में लापता, 15 घंटे तलाश के बाद भी नहीं मिला सुराग

शाहजहांपुर। चौक कोतवाली क्षेत्र के गर्रा नदी पुल पर शनिवार देर शाम टहल रही दो युवतियां अचानक रेलिंग पर चढ़कर नदी में कूद गईं। यह दृश्य देख राहगीरों के होश उड़ गए। लोगों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी।
खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीएसी के गोताखोरों के साथ रेस्क्यू शुरू कराया। घंटों मशक्कत के बावजूद नदी के तेज बहाव में दोनों युवतियों का कुछ पता नहीं चल सका। मौके से सिर्फ उनकी चप्पलें बरामद हुईं।
राजघाट चौकी प्रभारी सुशांत राजपूत ने बताया कि शुरू में सूचना आई थी कि एक युवक और युवती ने छलांग लगाई है। लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि दोनों युवतियां ही थीं। इंस्पेक्टर अश्वनी सिंह ने कहा कि गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं, फिलहाल थाने पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है।
गौरतलब है कि पिछले महीने भी गर्रा और खन्नौत नदी में डूबने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। बहादुरपुरा का भूरे खन्नौत पुल से कूद गया था, जिसका शव चार दिन बाद मिला। इसके अलावा अजीजगंज का अमित और निजामगंज गौटिया का दीपक भी गर्रा नदी में डूबकर जान गंवा चुके हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है।