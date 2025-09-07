गर्रा नदी पुल से कूदीं दो युवतियां, तेज बहाव में लापता, 15 घंटे तलाश के बाद भी नहीं मिला सुराग

गौरतलब है कि पिछले महीने भी गर्रा और खन्नौत नदी में डूबने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। बहादुरपुरा का भूरे खन्नौत पुल से कूद गया था, जिसका शव चार दिन बाद मिला। इसके अलावा अजीजगंज का अमित और निजामगंज गौटिया का दीपक भी गर्रा नदी में डूबकर जान गंवा चुके हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है।