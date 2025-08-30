हरियाणा की जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक, जानिए पूरा मामला

पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतकों के चाचा गणेश ने बताया कि दोनों मृतक छोटे किसान थे और खेतीबाड़ी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। अचानक हुई मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शराब के सैंपल लेकर जांच की जाएगी और मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चल सकेगा।