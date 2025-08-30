हरियाणा की जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक, जानिए पूरा मामला

बरेली। अलीगंज थाना क्षेत्र के त्रिराईदत्त नगर गांव में हरियाणा से लाई गई शराब पीने के बाद शुक्रवार को तीन ग्रामीणों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इनमें से दो की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।
परिजनों ने बताया कि 39 वर्षीय भगवानदास फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में काम करता है। गुरुवार रात वह गांव लौटा और अपने साथ शराब भी लाया। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे उसने अपने साथी 38 वर्षीय रामवीर पुत्र पर्वत और 55 वर्षीय सूरजपाल पुत्र लाले के साथ विजयपाल के नलकूप पर बैठकर शराब पी। कुछ देर बाद ही तीनों की हालत बिगड़ने लगी।
गंभीर हालत में परिजनों ने तीनों को बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान शुक्रवार रात रामवीर की मौत हो गई, जबकि शनिवार सुबह दीपमाला अस्पताल में सूरजपाल ने भी दम तोड़ दिया। वहीं भगवानदास की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है।
पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतकों के चाचा गणेश ने बताया कि दोनों मृतक छोटे किसान थे और खेतीबाड़ी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। अचानक हुई मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शराब के सैंपल लेकर जांच की जाएगी और मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चल सकेगा।