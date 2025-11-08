मां को खोने का दर्द सह नहीं पाया बेटा, कर लिया सुसाइड, कहा कि पापा मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका, वीडियो वायरल

बरेली। पापा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका…अब मैं सुसाइड कर रहा हूं। मेरी डेड बॉडी भी आपको नहीं मिलेगी। इन दर्द भरे शब्दों ने हर किसी को झकझोर दिया। 23 वर्षीय मुनेंद्र मिश्रा का यह वीडियो वायरल होने के बाद फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में कोहराम मच गया। परिजनों ने रोते-बिलखते पुलिस से युवक को जल्द खोज निकालने की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और युवक की लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास जारी हैं।
वीडियो में मुनेंद्र मिश्रा अपने पिता से माफी मांगते हुए कह रहा है कि मम्मी की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मैं पापा का अच्छा बेटा नहीं बन सका। मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी मौत के लिए मेरे परिवार का कोई सदस्य जिम्मेदार नहीं है। भावुक आवाज़ में मुनेंद्र ने यह भी कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड सब कुछ जानती है। इस लाइन ने पूरे परिवार को और बेचैन कर दिया है।
मुनेंद्र मिश्रा पुत्र रामसेवक मिश्रा का परिवार फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में रबर फैक्ट्री के पास रहता है। वह एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड एक्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था। 27 अक्टूबर को मुनेंद्र बिना बताए घर से निकला था, इसके बाद वह लौटकर नहीं आया। परिजन पहले तो खुद तलाश में जुटे, पर जब कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
मुनेंद्र के बड़े भाई शोभित मिश्रा ने बताया कि वे तीन भाई हैं मुनेंद्र बीच का था और छोटा भाई राहुल 20 साल का है। 27 अक्टूबर को जब वह घर से निकला, तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वह इतना परेशान है। उसने किसी से कोई बात नहीं की। जब वीडियो सामने आया तो हम सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भाई के मुताबिक, दो महीने पहले मां की बीमारी से मौत के बाद से मुनेंद्र गहरी निराशा में रहने लगा था।
वीडियो में मुनेंद्र बार-बार यह कहता दिख रहा है कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं मां की मौत के बाद बिल्कुल टूट गया। अब जीने की इच्छा नहीं रही। मेरी डेड बॉडी भी आपको नहीं मिलेगी। उसकी यह बातें सुनने के बाद परिवार और रिश्तेदार सदमे में हैं।
फतेहगंज पश्चिमी थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है।
वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। मुनेंद्र का मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। साइबर टीम उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। हर एंगल से जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग