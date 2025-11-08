मां को खोने का दर्द सह नहीं पाया बेटा, कर लिया सुसाइड, कहा कि पापा मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका, वीडियो वायरल

मुनेंद्र के बड़े भाई शोभित मिश्रा ने बताया कि वे तीन भाई हैं मुनेंद्र बीच का था और छोटा भाई राहुल 20 साल का है। 27 अक्टूबर को जब वह घर से निकला, तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वह इतना परेशान है। उसने किसी से कोई बात नहीं की। जब वीडियो सामने आया तो हम सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भाई के मुताबिक, दो महीने पहले मां की बीमारी से मौत के बाद से मुनेंद्र गहरी निराशा में रहने लगा था।