School Closed: बारिश के चलते यूपी के इन जिलों के स्कूलों की छुट्टी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

School Closed in Bareilly, Pilibhit, UP: उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत जिलों में सितंबर की शुरुआत तेज मानसूनी बारिश के साथ हुई है। रविवार रात से शुरू हुई बारिश के चलते बरेली में सोमवार को सभी स्कूलों में छुट्टी (School Closed) कर दी गई है। वहीं, पीलीभीत जिले में लगातार बारिश के कारण दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।