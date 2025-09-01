Patrika LogoSwitch to English

बरेली

School Closed: बारिश के चलते यूपी के इन जिलों के स्कूलों की छुट्टी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

UP School Closed News: बरेली और पीलीभीत में तेज मानसूनी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी, शहरों में जलभराव और ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने सितंबर में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है।

बरेली

Mohd Danish

Sep 01, 2025

up bareilly pilibhit school closed heavy rain orange alert
School Closed: AI Generated Image

School Closed in Bareilly, Pilibhit, UP: उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत जिलों में सितंबर की शुरुआत तेज मानसूनी बारिश के साथ हुई है। रविवार रात से शुरू हुई बारिश के चलते बरेली में सोमवार को सभी स्कूलों में छुट्टी (School Closed) कर दी गई है। वहीं, पीलीभीत जिले में लगातार बारिश के कारण दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

सड़क और बाजार प्रभावित, स्कूल बंद

पीलीभीत जिले में रविवार को आठ घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसमें कुल 55 मिमी वर्षा दर्ज की गई। शहर के मुख्य मार्गों पर लगभग चार फुट तक पानी भर गया, जिससे बाजार बंद हो गए और लोगों को आम जीवन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में 1 और 2 सितंबर को अवकाश (School Closed) घोषित किया।

ये भी पढ़ें

UP Weather: लौट आए ‘काले’ बदरा, यूपी में झमाझम बारिश, रिमझिम बूंदों से भीगेंगे ये जिलें
मुरादाबाद
up weather alert september 2025 heavy rain 44 districts

रातभर हुई तेज बारिश ने बढ़ाई परेशानी

बरेली जिले में रविवार शाम से हल्की बारिश शुरू हुई, जो रात में तेज हो गई। सड़कों पर जलभराव हो गया और सोमवार सुबह लोगों को घरों से निकलने में कठिनाई हुई। जिला प्रशासन ने आठवीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी (School Closed) घोषित कर दी है, ताकि बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अगस्त में चार साल का रिकॉर्ड टूटा

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में बरेली जिले में 385 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो पिछले चार साल का नया रिकॉर्ड है। सामान्य तौर पर अगस्त में 260 मिमी बारिश होती है। अगस्त में चार बार निम्न वायुदाब का क्षेत्र और पांच बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिनमें से तीन विक्षोभ की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण बरेली में सामान्य से 125 मिमी अधिक वर्षा हुई।

सितंबर में भी अधिक बारिश का अनुमान

मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार के अनुसार, मानसून की सक्रियता सितंबर में भी जारी रहेगी और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में विशेषकर बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बदायूं में जलभराव और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

Updated on:

01 Sept 2025 08:31 am

Published on:

01 Sept 2025 08:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / School Closed: बारिश के चलते यूपी के इन जिलों के स्कूलों की छुट्टी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

