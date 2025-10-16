यूपी पुलिस : 1 व 2 नवंबर को बरेली में होगी भर्ती परीक्षा, 15 केंद्र, 12,960 अभ्यर्थी शामिल होंगे

डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार साहनी
बरेली। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए, उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। भर्ती बोर्ड ने ऑफलाइन लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा 1 और 2 नवंबर को प्रदेश के 10 जिलों, जिनमें बरेली, लखनऊ, कानपुर नगर, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी में आयोजित की जाएगी।
डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार साहनी ने बताया कि बरेली जिले में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1 नवंबर को 6,960 परीक्षार्थी और 2 नवंबर को 6,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।
हर परीक्षा केंद्र पर एक प्रभारी निरीक्षक, पांच सब इंस्पेक्टर, महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की टीम तैनात की गई है।
परीक्षा केंद्र का जिला परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी किया जाएगा
प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से तीन दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे
सभी केंद्रों पर ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी एसपी ट्रैफिक अकमल खान को सौंपी गई है
डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि हर केंद्र की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम से सीधी लिंकिंग होगी।
महिला अभ्यर्थियों के लिए महिला पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों को निगरानी दायरे में रखा गया है। CCTV, वीडियोग्राफी और गश्ती दल की मदद से नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को पूरी सुरक्षा के साथ शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दिलाई जाएगी।
एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के बिना एंट्री नहीं मिलेगी
रिपोर्टिंग टाइम से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य
परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी होगी, संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा पेपर
अभ्यर्थी सिर्फ सादी पोशाक में आएं, जेब आदि की अतिरिक्त चेकिंग होगी
गेट बंद होने के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग