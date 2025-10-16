यूपी पुलिस : 1 व 2 नवंबर को बरेली में होगी भर्ती परीक्षा, 15 केंद्र, 12,960 अभ्यर्थी शामिल होंगे

डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि हर केंद्र की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम से सीधी लिंकिंग होगी।

महिला अभ्यर्थियों के लिए महिला पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों को निगरानी दायरे में रखा गया है। CCTV, वीडियोग्राफी और गश्ती दल की मदद से नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को पूरी सुरक्षा के साथ शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दिलाई जाएगी।