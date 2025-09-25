यूपीपीसीएल टेंडर घोटाला: हिना इलेक्ट्रिकल्स ने सहयोगी फर्मों के साथ मिलकर करोड़ों के काम हड़पे, जांच शुरू

हिना इलेक्ट्रिकल्स ने हर बार अनुमानित लागत के आसपास बोली लगाई, जबकि इसकी सहयोगी फर्मों ने जानबूझकर ज्यादा रेट डालकर प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी। आरोप है कि इस खेल में विभागीय अधिकारियों की भी मिलीभगत रही, जिससे सरकारी खजाने को लाखों का चूना लगाया। टेंडर पूलिंग कर पारदर्शी प्रक्रिया में भी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के ठेकेदार सरकार को करोड़ों का चूना लगाते हैं। इन्हीं ठेकेदारों के कारण बरेली की बिजली व्यवस्था पटरी पर नहीं चढ़ पा रही है। क्योंकि ठेकेदार मानकों और नियमों को ताक पर रखकर काम करते हैं।