बरेली

यूपीपीसीएल टेंडर घोटाला: हिना इलेक्ट्रिकल्स ने सहयोगी फर्मों के साथ मिलकर करोड़ों के काम हड़पे, जांच शुरू

यूपीपीसीएल के अर्बन डिवीजन में करोड़ों रुपये के टेंडरों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बरेली की हिना इलेक्ट्रिकल्स ने अपनी सहयोगी फर्मों शुभम ट्रेडर्स और नेशनल कॉन्ट्रेक्टर एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर के साथ मिलकर टेंडर पूलिंग की और मनचाहे दामों पर काम झटक लिए।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 25, 2025

बरेली। यूपीपीसीएल के अर्बन डिवीजन में करोड़ों रुपये के टेंडरों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बरेली की हिना इलेक्ट्रिकल्स ने अपनी सहयोगी फर्मों शुभम ट्रेडर्स और नेशनल कॉन्ट्रेक्टर एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर के साथ मिलकर टेंडर पूलिंग की और मनचाहे दामों पर काम झटक लिए। इस घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल और चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश से की गई है।

टेंडर में ऐसा किया ठेकेदार ने खेल

हिना इलेक्ट्रिकल्स ने हर बार अनुमानित लागत के आसपास बोली लगाई, जबकि इसकी सहयोगी फर्मों ने जानबूझकर ज्यादा रेट डालकर प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी। आरोप है कि इस खेल में विभागीय अधिकारियों की भी मिलीभगत रही, जिससे सरकारी खजाने को लाखों का चूना लगाया। टेंडर पूलिंग कर पारदर्शी प्रक्रिया में भी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के ठेकेदार सरकार को करोड़ों का चूना लगाते हैं। इन्हीं ठेकेदारों के कारण बरेली की बिजली व्यवस्था पटरी पर नहीं चढ़ पा रही है। क्योंकि ठेकेदार मानकों और नियमों को ताक पर रखकर काम करते हैं।

भाजपा नेता की शिकायत पर बिजली विभाग में हड़कंप

मीरगंज में सतुइया गांव के रहने वाले भाजपा नेता सुरेश पाल सिंह ने सबूतों के तौर पर कई टेंडरों का ब्योरा दिया है कि टेंडर 04/EUDCB/2025-26 (42 लाख) – हिना इलेक्ट्रिकल्स: 41,97,280, शुभम ट्रेडर्स: 45,37,040, नेशनल कॉन्ट्रेक्टर: 48,62,460

टेंडर 06/EUDCB/2025-26 (1.60 करोड़) – हिना इलेक्ट्रिकल्स: 1,56,16,700, शुभम ट्रेडर्स: 1,62,41,642, नेशनल कॉन्ट्रेक्टर: 1,68,40,171

टेंडर 07/EUDCB/2025-26 (1.50 करोड़) – हिना इलेक्ट्रिकल्स: 1,35,00,000, शुभम ट्रेडर्स: 1,51,22,667, नेशनल कॉन्ट्रेक्टर: 1,50,00,424, अन्य टेंडरों में भी यही पैटर्न सामने आया है।

चीफ इंजीनियर का बयान

चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने बताया कि शिकायत के आधार पर अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की गई है। तीन दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है। टेंडर में किसी प्रकार की अनियमितता और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जायेगी।

हिना इलेक्ट्रिकल्स के ठेकेदार नाजिम ने कहा जहाँ लागत ज्यादा थी, हमने अनुमानित कीमत के पास बोली लगाई। कई बार हमारी बोली बाजार दर से 20% तक कम रही। टेंडर पूलिंग के आरोप निराधार हैं।

