घनी आबादी में मोबाइल टॉवर लगाने पर हंगामा, महिलाओं ने घेरा एसएसपी ऑफिस, बोलीं- बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में

बरेली। किला थाना क्षेत्र के गुण बाजार सन्दल खां, नवाब दुलारे की कोठी इलाके में एयरटेल कंपनी का मोबाइल टॉवर लगाए जाने को लेकर शुक्रवार को हंगामा खड़ा हो गया। स्थानीय महिलाओं और मोहल्ले के लोगों ने टॉवर लगाने का विरोध करते हुए काम रुकवाने की मांग की। उनका कहना है कि यह इलाका बेहद घनी आबादी वाला है, ऐसे में टॉवर से निकलने वाली रेडिएशन से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा।
निवासी शबनम, जैनब, रूशदा, उफना और अन्य महिलाओं ने बताया कि नसीम मियां के तीन मंजिला अपार्टमेंट की छत पर उनका बेटा बॉबी उर्फ नदीम एयरटेल कंपनी का टॉवर लगवा रहा है। जबकि नसीम मियां का परिवार लंबे समय से नैनीताल में रहता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खाली पड़े मकान की छत पर टॉवर लगाकर वह पूरे मोहल्ले की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं।
महिलाओं का कहना है कि इस इलाके में करीब 60 से 70 घर हैं, जिनमें लगभग 500 लोग रहते हैं। टॉवर की रेडिएशन से छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत बिगड़ने का खतरा है। विरोध के दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब वे 5 नवंबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे ठेकेदार से बात करने गईं तो उसने झगड़ा करने की कोशिश की और पुलिस बुलाकर उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इस घटना के बाद से मोहल्ले में दहशत का माहौल है।
इलाके के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि टॉवर लगाने का काम तुरंत रोका जाए और घनी आबादी के बीच इस तरह के खतरनाक ढांचे की अनुमति न दी जाए। एसएसपी अनुराग आर्य ने मामले का संज्ञान लेते हुए महिलाओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बरेली
उत्तर प्रदेश
