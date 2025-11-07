घनी आबादी में मोबाइल टॉवर लगाने पर हंगामा, महिलाओं ने घेरा एसएसपी ऑफिस, बोलीं- बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में

महिलाओं का कहना है कि इस इलाके में करीब 60 से 70 घर हैं, जिनमें लगभग 500 लोग रहते हैं। टॉवर की रेडिएशन से छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत बिगड़ने का खतरा है। विरोध के दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब वे 5 नवंबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे ठेकेदार से बात करने गईं तो उसने झगड़ा करने की कोशिश की और पुलिस बुलाकर उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इस घटना के बाद से मोहल्ले में दहशत का माहौल है।