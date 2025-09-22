‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, आईएमसी नेता बोले– हाथ कटवा दूंगा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

मौके पर मौजूद लोग पुलिस के रवैये से नाराज दिखे और हंगामा करने लगे। इसी दौरान मौलाना तौकीर रजा खान की पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के नेता डॉ. नफीस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में डॉ. नफीस कह रहे हैं कि उन्होंने इंस्पेक्टर को चेतावनी दी थी और कहा कि “हाथ काट लूंगा… वर्दी उतरवा दूंगा।”