‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, आईएमसी नेता बोले– हाथ कटवा दूंगा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

बरेली। शहर के किला थाना क्षेत्र में रविवार को ‘आई लव मुहम्मद’ लिखे पोस्टर को हटाने की पुलिस की कोशिश ने विवाद का रूप ले लिया। थाना प्रभारी सुभाष कुमार अपने दल के साथ पोस्टर हटाने के लिए पहुंचे, लेकिन स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया।
मौके पर मौजूद लोग पुलिस के रवैये से नाराज दिखे और हंगामा करने लगे। इसी दौरान मौलाना तौकीर रजा खान की पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के नेता डॉ. नफीस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में डॉ. नफीस कह रहे हैं कि उन्होंने इंस्पेक्टर को चेतावनी दी थी और कहा कि “हाथ काट लूंगा… वर्दी उतरवा दूंगा।”
वीडियो वायरल होने के बाद किला थाना पुलिस ने डॉ. नफीस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पोस्टर हटाने की कार्रवाई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती थी, जबकि पुलिस का कहना है कि यह सार्वजनिक जगह पर अनुमति के बिना लगाए गए पोस्टर के कारण की गई कार्रवाई थी।