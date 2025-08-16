उर्स-ए-रजवी: शहर में तीन दिन डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक, पुराने बस स्टैंड से नहीं चलेंगी बसें, जायरीन के लिए भी तय हुई पार्किंग

बरेली। उर्स आला हजरत में लाखों जायरीन की आमद को देखते हुए शहर में तीन दिन ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। कल 17 अगस्त की रात 8 बजे से 20 अगस्त तक भारी और हल्के वाहनों पर अलग-अलग मार्गों से रोक रहेगी। इस दौरान पुराने रोडवेज बस अड्डे से कोई बस नहीं चलेगी, बल्कि सभी बसें सैटेलाइट बस स्टैंड से संचालित होंगी।
एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि झुमका तिराहा, परसाखेड़ा, विलवा अंडरपास, इनवर्टिस तिराहा, ट्रांसपोर्ट नगर गेट, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहा से होकर कोई भी ट्रक या बड़ा वाहन शहर की तरफ नहीं आ सकेगा। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत की तरफ से आने वाले ट्रक बरेली में सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र और बायपास से ही निकल पाएंगे। लखनऊ और बदायूं जाने वालों के लिए भी अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग तय कर दिए गए हैं।
तीन दिन तक सभी रोडवेज बसों का संचालन सैटेलाइट बस स्टैंड से होगा। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत से आने वाली बसें झुमका तिराहे से बायपास होकर सीधे सैटेलाइट पहुंचेंगी। बदायूं की तरफ से आने वाली बसें दातागंज और फतेहगंज होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड तक आएंगी।
19 और 20 अगस्त को जायरीनों की भीड़ बढ़ने पर सुबह 8 बजे से कार, ऑटो और ई-रिक्शा को कुतुबखाना, नावल्टी चौराहा, पटेल चौक, चौपला, कोहाड़ापीर, किला क्रॉसिंग, गांधी उद्यान और आसपास के इलाकों में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहन गांधी उद्यान–अक्षर विहार–सर्किट हाउस होकर ही शहर के दूसरे हिस्सों में जा पाएंगे।
-शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं रोड से आने वाली बसें गांधी उद्यान, चौकी चौराहा और रेलवे यार्ड (सुभाषनगर) में खड़ी होंगी।
-नैनीताल रोड से आने वाली बसें रेलवे स्टेशन के पीछे बने खाली मैदान में पार्क होंगी।
-दिल्ली और रामपुर की तरफ से आने वाली बसों को परसाखेड़ा (बीएल एग्रो और नजदीकी मैदान) में खड़ा कराया जाएगा।
-पत्रकारों और खास मेहमानों के वाहन जीआईसी परिसर में पार्क होंगे।
पुलिस ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे उर्स के दौरान वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करें और प्रतिबंधित रूट पर जाने से बचें। असुविधा के लिए खेद जताते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जायरीनों और स्थानीय लोगों को परेशानी से बचाने के लिए लगातार तैनाती रहेगी।