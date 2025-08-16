Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

उर्स-ए-रजवी: शहर में तीन दिन डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक, पुराने बस स्टैंड से नहीं चलेंगी बसें, जायरीन के लिए भी तय हुई पार्किंग

उर्स आला हजरत में लाखों जायरीन की आमद को देखते हुए शहर में तीन दिन ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। कल 17 अगस्त की रात 8 बजे से 20 अगस्त तक भारी और हल्के वाहनों पर अलग-अलग मार्गों से रोक रहेगी। इस दौरान पुराने रोडवेज बस अड्डे से कोई बस नहीं चलेगी, बल्कि सभी बसें सैटेलाइट बस स्टैंड से संचालित होंगी।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 16, 2025

बरेली। उर्स आला हजरत में लाखों जायरीन की आमद को देखते हुए शहर में तीन दिन ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। कल 17 अगस्त की रात 8 बजे से 20 अगस्त तक भारी और हल्के वाहनों पर अलग-अलग मार्गों से रोक रहेगी। इस दौरान पुराने रोडवेज बस अड्डे से कोई बस नहीं चलेगी, बल्कि सभी बसें सैटेलाइट बस स्टैंड से संचालित होंगी।

एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि झुमका तिराहा, परसाखेड़ा, विलवा अंडरपास, इनवर्टिस तिराहा, ट्रांसपोर्ट नगर गेट, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहा से होकर कोई भी ट्रक या बड़ा वाहन शहर की तरफ नहीं आ सकेगा। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत की तरफ से आने वाले ट्रक बरेली में सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र और बायपास से ही निकल पाएंगे। लखनऊ और बदायूं जाने वालों के लिए भी अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग तय कर दिए गए हैं।

रोडवेज बसों का संचालन सैटेलाइट से

तीन दिन तक सभी रोडवेज बसों का संचालन सैटेलाइट बस स्टैंड से होगा। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत से आने वाली बसें झुमका तिराहे से बायपास होकर सीधे सैटेलाइट पहुंचेंगी। बदायूं की तरफ से आने वाली बसें दातागंज और फतेहगंज होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड तक आएंगी।

छोटे वाहनों पर भी रोक

19 और 20 अगस्त को जायरीनों की भीड़ बढ़ने पर सुबह 8 बजे से कार, ऑटो और ई-रिक्शा को कुतुबखाना, नावल्टी चौराहा, पटेल चौक, चौपला, कोहाड़ापीर, किला क्रॉसिंग, गांधी उद्यान और आसपास के इलाकों में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहन गांधी उद्यान–अक्षर विहार–सर्किट हाउस होकर ही शहर के दूसरे हिस्सों में जा पाएंगे।

जायरीन के लिए यहां रहेगी पार्किंग की व्यवस्था

-शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं रोड से आने वाली बसें गांधी उद्यान, चौकी चौराहा और रेलवे यार्ड (सुभाषनगर) में खड़ी होंगी।
-नैनीताल रोड से आने वाली बसें रेलवे स्टेशन के पीछे बने खाली मैदान में पार्क होंगी।
-दिल्ली और रामपुर की तरफ से आने वाली बसों को परसाखेड़ा (बीएल एग्रो और नजदीकी मैदान) में खड़ा कराया जाएगा।
-पत्रकारों और खास मेहमानों के वाहन जीआईसी परिसर में पार्क होंगे।

यातायात पुलिस की अपील

पुलिस ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे उर्स के दौरान वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करें और प्रतिबंधित रूट पर जाने से बचें। असुविधा के लिए खेद जताते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जायरीनों और स्थानीय लोगों को परेशानी से बचाने के लिए लगातार तैनाती रहेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 09:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / उर्स-ए-रजवी: शहर में तीन दिन डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक, पुराने बस स्टैंड से नहीं चलेंगी बसें, जायरीन के लिए भी तय हुई पार्किंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.