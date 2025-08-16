उर्स-ए-रजवी: शहर में तीन दिन डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक, पुराने बस स्टैंड से नहीं चलेंगी बसें, जायरीन के लिए भी तय हुई पार्किंग

एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि झुमका तिराहा, परसाखेड़ा, विलवा अंडरपास, इनवर्टिस तिराहा, ट्रांसपोर्ट नगर गेट, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहा से होकर कोई भी ट्रक या बड़ा वाहन शहर की तरफ नहीं आ सकेगा। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत की तरफ से आने वाले ट्रक बरेली में सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र और बायपास से ही निकल पाएंगे। लखनऊ और बदायूं जाने वालों के लिए भी अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग तय कर दिए गए हैं।