उर्स-ए-रज़वी: बरेली पुलिस का किला, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा, एडीजी से लेकर मजिस्ट्रेट तक रहे तैनात, कमांड सेंटर से की मॉनिटरिंग

एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने नगर आयुक्त संजय कुमार मौर्य के साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) से सुरक्षा व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की। उर्स के कुल शरीफ की समाप्ति तक सभी अधिकारी कमांड सेंटर में ही डटे रहे। मंगलवार देर रात भी एडीजी रमित शर्मा ने कमांड सेंटर पहुंचकर एसपी ट्रैफिक अकमल खान के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।