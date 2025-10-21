पत्नी की जुदाई बरदाश्त न कर सका वीरपाल… धोखा मिलने के बाद बन गया पागल, अचानक थम गई सांसें, जाने पूरी कहानी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, वीरपाल को अक्सर नशे की हालत में देखा जाता था। सोमवार को भी दोपहर में वह मैदान के पास दिखा था। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे वह रामलीला मैदान के पास पहुंचा और एक ई-रिक्शा रोककर आनंदपुर जाने की बात कही। चालक ने पहले ही किराया मांगा तो वीरपाल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस पर चालक वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद वीरपाल अचानक सड़क पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई।