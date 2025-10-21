पत्नी की जुदाई बरदाश्त न कर सका वीरपाल… धोखा मिलने के बाद बन गया पागल, अचानक थम गई सांसें, जाने पूरी कहानी

बरेली। शीशगढ़ के रामलीला मैदान के पास मंगलवार सुबह एक युवक की अचानक मौत हो गई। युवक का नाम 28 वर्षीय वीरपाल पुत्र डूंगर निवासी रहपुरा जागीर, थाना फतेहगंज पश्चिमी बताया गया है। वह पिछले करीब एक माह से शीशगढ़ इलाके में ही घूम-घूमकर भीख मांगता था और रात में रामलीला मैदान के स्टेज पर सोता था।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, वीरपाल को अक्सर नशे की हालत में देखा जाता था। सोमवार को भी दोपहर में वह मैदान के पास दिखा था। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे वह रामलीला मैदान के पास पहुंचा और एक ई-रिक्शा रोककर आनंदपुर जाने की बात कही। चालक ने पहले ही किराया मांगा तो वीरपाल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस पर चालक वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद वीरपाल अचानक सड़क पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई तो मृतक के रिश्तेदार रामबेटी ने बताया कि वीरपाल की चार साल पहले शादी हुई थी, लेकिन पत्नी ने दो साल पहले उसे छोड़ दिया। पत्नी की जुदाई के बाद वह मानसिक रूप से टूट गया था और नशे का आदी बन गया।
रिश्तेदारों के मुताबिक, वीरपाल के बड़े भाई की एक साल पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। अब घर में केवल बुजुर्ग माता-पिता ही बचे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी है।
