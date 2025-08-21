फरीदापुर चौधरी में चुनावी रंजिश में हिंसा : पूर्व व वर्तमान पार्षद के समर्थकों में पथराव, कई घायल

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी में बुधवार शाम चुनावी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। यहां वर्तमान पार्षद निसार खान और पूर्व पार्षद अकील के समर्थक आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से पथराव और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान मोहल्ले में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और दोनों ओर से कई लोग घायल हुए।
स्थानीय लोगों ने दावा किया कि झगड़े के दौरान फायरिंग भी हुई, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया। पुलिस ने कहा कि घटनास्थल से फायरिंग के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाँ, मौके से ईंट-पत्थर जरूर बरामद हुए और कई गाड़ियों के शीशे टूटे पाए गए।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, निसार खान और अकील के बीच चुनावी रंजिश पुरानी है और इसी कारण अक्सर विवाद होते रहते हैं। तीन दिन पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसे समझा-बुझाकर शांत कराया गया था। बुधवार शाम करीब 6 बजे फिर से पुराने मुद्दों पर दोनों गुट आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते बवाल शुरू हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची, लेकिन तब तक दोनों पक्षों के लोग भाग खड़े हुए। पुलिस ने कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। वहीं मोहल्ले के लोगों से भी जानकारी ली जा रही है।
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि विवाद चुनावी रंजिश को लेकर हुआ था। किसी तरह की ला-एंड-ऑर्डर की समस्या नहीं है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और दोनों पक्षों की तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।