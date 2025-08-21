फरीदापुर चौधरी में चुनावी रंजिश में हिंसा : पूर्व व वर्तमान पार्षद के समर्थकों में पथराव, कई घायल

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी में बुधवार शाम चुनावी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। यहां वर्तमान पार्षद निसार खान और पूर्व पार्षद अकील के समर्थक आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से पथराव और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान मोहल्ले में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और दोनों ओर से कई लोग घायल हुए।