बरेली में गूंजेगी वॉलीबॉल की धमक… 11 से 15 नवंबर तक पीएम श्री इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता, 88 टीमें देशभर से लेंगी हिस्सा

बरेली। शहर में खेल प्रेमियों के लिए नवंबर माह उत्साह से भरा रहेगा। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में 11 से 15 नवंबर तक होने वाली 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी वॉलीबॉल प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर सोमवार को डीएम अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आयोजन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि प्रतियोगिता में अंडर-17 आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं की कुल 88 टीमें (44-44) हिस्सा लेंगी, जिनमें करीब 1056 खिलाड़ी शामिल होंगे। डीएम ने कहा कि बाहर से आने वाली टीमों के स्वागत और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रत्येक टीम के लिए लाइजनिंग ऑफिसर तैनात किया जाएगा, जो प्रतिभागियों की हर जरूरत का ध्यान रखेंगे।
डीएम ने आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए तमाम विभागों को अपनी जिम्मेदारी तय कर दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था उच्चस्तरीय होनी चाहिए। प्रतियोगिता स्थल पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मोबाइल टॉयलेट, पानी के टैंकर, सुरक्षा बल और सफाई कर्मी हर समय मुस्तैद रहें। उन्होंने बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और नगर निगम को मैदान की सफाई व समतलीकरण के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी तय हुआ कि खिलाड़ियों को बरेली के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा, ताकि शहर की सांस्कृतिक झलक देशभर से आए युवाओं तक पहुंचे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भोजन की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए गए। साथ ही आयोजन की लाइव स्ट्रीमिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ट्रॉफी, मेडल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी तय की गई।
डीएम ने कहा कि उद्घाटन और समापन कार्यक्रम भव्य और आकर्षक तरीके से किए जाएं ताकि बरेली की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि सभी तैयारियां तय समय पर पूरी कर ली जाएं और किसी भी तरह की चूक न हो। बैठक में एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, संयुक्त निदेशक शिक्षा, जिला विद्यालय निरीक्षक, एआरटीओ, जिला सूचना अधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
