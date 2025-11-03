बरेली में गूंजेगी वॉलीबॉल की धमक… 11 से 15 नवंबर तक पीएम श्री इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता, 88 टीमें देशभर से लेंगी हिस्सा

डीएम ने आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए तमाम विभागों को अपनी जिम्मेदारी तय कर दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था उच्चस्तरीय होनी चाहिए। प्रतियोगिता स्थल पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मोबाइल टॉयलेट, पानी के टैंकर, सुरक्षा बल और सफाई कर्मी हर समय मुस्तैद रहें। उन्होंने बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और नगर निगम को मैदान की सफाई व समतलीकरण के निर्देश दिए।