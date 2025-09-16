वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार की फैक्ट्री… योगी सरकार से भंग करने की मांग, अखिलेश यादव के लिए भी ये कह गए मौलाना, जाने

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर भी मौलाना ने सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खास चहेते हैं। सपा सरकार में भी वही अध्यक्ष थे और आज भी उसी कुर्सी पर बैठे हैं। मौलाना ने भाजपा सरकार से सवाल किया कि आखिर ऐसी कौन सी खासियत है कि अखिलेश यादव के चहेते शख्स को पिछले आठ सालों से बोर्ड की अध्यक्षता सौंप रखी है।