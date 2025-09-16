वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार की फैक्ट्री… योगी सरकार से भंग करने की मांग, अखिलेश यादव के लिए भी ये कह गए मौलाना, जाने

बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि इस बोर्ड को तुरंत भंग किया जाए, क्योंकि यह अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है।
लखनऊ में मशहूर जुमला दोहराते हुए मौलाना बोले जो आदमी वक्फ बोर्ड के दफ्तर में कदम रखता है, तो वहां की दीवारें तक कहती हैं कि यहां की एक-एक ईंट पैसा मांगती है।
मौलाना रजवी का कहना है कि वक्फ बोर्ड में पदाधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं। मस्जिद, कब्रिस्तान या दरगाह की कमेटी बनवाने के लिए सालों चक्कर लगाने पड़ते हैं। रिश्वत दिए बिना कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे भ्रष्ट बोर्ड की अब कोई जरूरत नहीं है और इसे तत्काल खत्म कर देना चाहिए।
मौलाना ने कहा कि योगी सरकार “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम कर रही है, तो वक्फ बोर्ड क्यों अपवाद है? बोर्ड से जुड़े लोगों पर प्रदेश के कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि इसकी पूरी जांच कर जिम्मेदारों को सजा दी जाए।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर भी मौलाना ने सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खास चहेते हैं। सपा सरकार में भी वही अध्यक्ष थे और आज भी उसी कुर्सी पर बैठे हैं। मौलाना ने भाजपा सरकार से सवाल किया कि आखिर ऐसी कौन सी खासियत है कि अखिलेश यादव के चहेते शख्स को पिछले आठ सालों से बोर्ड की अध्यक्षता सौंप रखी है।