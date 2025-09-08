उधारी मांगने पर दबंगों ने दुकान में घुसकर की तोड़फोड़, व्यापारी को दी जान से मारने की धमकी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

बरेली। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र में सेनेटरी व्यापारी की दुकान पर उधारी के पैसों को लेकर हंगामा हो गया। आरोप है कि पड़ोस का ही दबंग दुकानदार दुकान में घुस आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी, विरोध करने पर व्यापारी को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला पशुपति कॉलोनी निवासी आरिफ पुत्र नन्हे की सेनेटरी की दुकान उड़ला जागीर गांव में है। रविवार को करीब शाम 4:15 बजे सामने वेल्डिंग की दुकान चलाने वाले अब्दुल कय्यूम और उसका भाई अय्यूब अपने चार अन्य साथियों के साथ दुकान में पहुंचे। आरोप है कि कय्यूम हाथ में लोहे की रॉड लिए था। सभी ने मिलकर आरिफ से उधारी के पैसों को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी।
व्यापारी के मुताबिक आरोपियों ने धमकाते हुए कहा पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर लो। अगर गांव में दुकान चलानी है तो हमें उधार में सामान देना होगा और उसके पैसे भी नहीं चुकाएंगे। विरोध करने पर दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत बिथरी चैनपुर पुलिस से की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरु कर दी है, और रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।