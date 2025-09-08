उधारी मांगने पर दबंगों ने दुकान में घुसकर की तोड़फोड़, व्यापारी को दी जान से मारने की धमकी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

व्यापारी के मुताबिक आरोपियों ने धमकाते हुए कहा पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर लो। अगर गांव में दुकान चलानी है तो हमें उधार में सामान देना होगा और उसके पैसे भी नहीं चुकाएंगे। विरोध करने पर दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत बिथरी चैनपुर पुलिस से की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरु कर दी है, और रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।