सुसाइड नोट लिखकर महिला हुई लापता, पति की प्रेमिका पर लगाए ये आरोप, जाने क्या है मामला

दीपिका ने चिट्ठी में लिखा कि इन्हीं लोगों की वजह से वह अपनी जान देने जा रही है। जेठ रजत के मुताबिक उनका भाई विशाल गोस्वामी बेकरी चलाता है और कुछ समय पहले उसने बेकरी में एक युवती को काम पर रखा था। इसी दौरान विशाल और उस युवती के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, लेकिन बाद में वही युवती विशाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर उसे ब्लैकमेल करने लगी। दीपिका के मुताबिक वह उसके पति का सारा पैसा हड़प चुकी है।