सुसाइड नोट लिखकर महिला हुई लापता, पति की प्रेमिका पर लगाए ये आरोप, जाने क्या है मामला

बरेली। सुभाषनगर की शांति विहार कॉलोनी में रहने वाली दीपिका शर्मा अपने दो बच्चों को घर पर छोड़कर रहस्यमय तरीके से लापता हो गईं। मंगलवार को उनके जेठ रजत गोस्वामी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तलाशी के दौरान घर से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें दीपिका ने अपने पति की प्रेमिका और उसके साथियों पर धमकाने और झूठे केस में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
दीपिका ने चिट्ठी में लिखा कि इन्हीं लोगों की वजह से वह अपनी जान देने जा रही है। जेठ रजत के मुताबिक उनका भाई विशाल गोस्वामी बेकरी चलाता है और कुछ समय पहले उसने बेकरी में एक युवती को काम पर रखा था। इसी दौरान विशाल और उस युवती के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, लेकिन बाद में वही युवती विशाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर उसे ब्लैकमेल करने लगी। दीपिका के मुताबिक वह उसके पति का सारा पैसा हड़प चुकी है।
इस बीच पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ—घर के लैंडलाइन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई थी, जिसमें दीपिका ने बच्चों का हाल-चाल पूछा। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि वह फिलहाल वृंदावन में हैं। पुलिस टीम उन्हें सकुशल वापस लाने के लिए वहां रवाना हो गई है।