यूथ लीडर अल्तमश वांटेड, उसी ने भड़काया था माहौल, नफीस बोला उम्र भर कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई, जेल से निकलते ही दूंगा इस्तीफा

अल्तमश ने आईएमसी यूथ अध्यक्ष के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उसमें लिखा गया कि पत्र फर्जी है और अवाम को गुमराह किया जा रहा है। उसने खुला ऐलान किया— “कल वाला प्रोग्राम पहले की तरह होगा। जुम्मा की नमाज के बाद सभी भाई इस्लामिया कॉलेज मैदान की ओर कूच करें। लब्बैक या रसूल अल्लाह… मौलाना तौकीर साहब जिंदाबाद।” यह पोस्ट हीड़ जुटाने का सीधा उकसावा थी, जिसने बरेली की सड़कों पर दहशत फैलाई।