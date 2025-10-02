Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

यूथ लीडर अल्तमश वांटेड, उसी ने भड़काया था माहौल, नफीस बोला उम्र भर कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई, जेल से निकलते ही दूंगा इस्तीफा

बरेली में बवाल के पीछे छिपी सच्चाई अब सामने आने लगी है। जेल गए आईएमसी नेता डॉ. नफीस ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने साफ कहा कि माहौल बिगाड़ने के पीछे आईएमसी के युवा नेता अल्तमश रज़ा की अहम भूमिका थी। यही नहीं, फरहत, मुनीर और नदीम ने भी मौलाना को लगातार उकसाया और बवाल की साजिश को हवा दी।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 02, 2025

नकली डॉक्टर नफीस और मौलाना तौकीर (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। बरेली में बवाल के पीछे छिपी सच्चाई अब सामने आने लगी है। जेल गए आईएमसी नेता डॉ. नफीस ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने साफ कहा कि माहौल बिगाड़ने के पीछे आईएमसी के युवा नेता अल्तमश रज़ा की अहम भूमिका थी। यही नहीं, फरहत, मुनीर और नदीम ने भी मौलाना को लगातार उकसाया और बवाल की साजिश को हवा दी।

नफीस बोला, मौलाना को रोकने की बहुत कोशिश की

एसएसपी अनुराग आर्य और एसपी सिटी की मौजूदगी में नफीस ने माना कि उसकी पूरी उम्र की कमाई हुई इज्जत बुढ़ापे में मिट्टी में मिल गई। जेल से निकलते ही वह पार्टी से इस्तीफा दे देगा। पूछताछ के दौरान नफीस ने बताया कि मौलाना को रोकने की कोशिश की थी लेकिन यूथ अध्यक्ष अल्तमश और उसके साथी पीछे हटने की बजाय माहौल गरमाने पर अड़े रहे।

भीड़ जुटाने और सड़कों पर कूच करने का आह्वान अल्तमश ने ही किया था। यहां तक कि जब नफीस और नदीम ने भीड़ रोकने का पत्र जारी किया तो अल्तमश ने उसे फर्जी बता कर नई पोस्ट डाल दी।

अल्तमश का उकसाने वाला मैसेज वायरल

अल्तमश ने आईएमसी यूथ अध्यक्ष के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उसमें लिखा गया कि पत्र फर्जी है और अवाम को गुमराह किया जा रहा है। उसने खुला ऐलान किया— “कल वाला प्रोग्राम पहले की तरह होगा। जुम्मा की नमाज के बाद सभी भाई इस्लामिया कॉलेज मैदान की ओर कूच करें। लब्बैक या रसूल अल्लाह… मौलाना तौकीर साहब जिंदाबाद।” यह पोस्ट हीड़ जुटाने का सीधा उकसावा थी, जिसने बरेली की सड़कों पर दहशत फैलाई।

अल्तमश फरार, पुलिस ने तेज की दबिश

नफीस और उसके बेटे फरमान जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन अल्तमश अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दबिशें तेज कर दी हैं। प्रेमनगर निवासी अल्तमश के घर पर भी छापेमारी हुई, लेकिन वह फरार बताया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 12:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूथ लीडर अल्तमश वांटेड, उसी ने भड़काया था माहौल, नफीस बोला उम्र भर कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई, जेल से निकलते ही दूंगा इस्तीफा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सियासत, धर्म, प्रॉपर्टी का कॉकटेल, जाने चश्मे वाला नकली डॉक्टर कैसे बन गया करोड़ों के साम्राज्य का मालिक

बरेली

ट्रैफिक डायवर्जन: शहर में सुबह 7 बजे से भारी वाहनों पर पूरी तरह रोक, जाम से बचना है तो पढ़ लें ये ट्रैफिक प्लान

बरेली

बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार के अफसरों ने छीनी तौकीर के रिश्तेदार सलमान की गनर सुरक्षा, खुफिया रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

बरेली

156 घंटे का स्वच्छता महाअभियान अंतिम पड़ाव पर, जागरूकता संदेशों से गूंजीं शहर की गलियां

बरेली

शहर की सड़कों पर दिखी महिला शक्ति की ताकत, कंधे से कंधा मिलाकर फ्लैग मार्च में उतरीं 800 महिला पुलिसकर्मी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.