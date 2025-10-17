Rajasthan: ‘हादसे गवाह हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं…’, स्टेटस लगाने के बाद ही हो गया दर्दनाक हादसा, घूमने निकलते थे 5 दोस्त, 4 गठरियों में लौटे

सिणधरी मेगा हाईवे पर सड़ा सरहद के पास बुधवार देर रात लगभग 1:15 बजे उनकी स्कॉर्पियो सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर लगते ही स्कॉर्पियो की बैटरी फट गई, जिससे आग लग गई। ट्रेलर के डीजल से आग और विकराल हो गई। हादसे में दिलीप सिंह के चार दोस्त मोहनसिंह राजपूत (32), शंभूसिंह (21), प्रकाश मेघवाल (23) व पांचाराम देवासी (24) की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि वह खुद लगभग 45 प्रतिशत झुलस गया। उसे जोधपुर रेफर किया गया है। पांचों दोस्त डाबड़ गांव के निवासी थे। सभी रात करीब 10 बजे गुड़ामालानी से निकले और सिणधरी में एक होटल में खाना खाया। इसके बाद रात करीब 1 बजे गांव लौटते समय हादसा हो गया।