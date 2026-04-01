Drug Smuggling: पाकिस्तान से बाड़मेर आई ड्रग, हेरोइन से भी महंगी, गुजरात सप्लाई से पहले पकड़ी गई, कीमत 25 करोड़

ड्रग्स तस्करी मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान एटीएस के एसपी ज्ञानचंद यादव और बाड़मेर एसपी चूनाराम जाट मंगलवार सुबह स्वयं बॉर्डर क्षेत्र में पहुंचे और मौके की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने सीमावर्ती गांवों में दबिश देकर कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की। मामले में रासुका के आरोपी रोशन खलीफा को भी रामसर थाने लाया गया, जहां उससे लंबी पूछताछ की गई। इसके अलावा अन्य कई संदिग्धों से भी अलग-अलग पहलुओं पर पूछताछ जारी है। एटीएस एसपी ज्ञानचंद यादव ने बताया कि कई लोगों से पूछताछ की गई है और उनकी भूमिका को लेकर जांच जारी है।