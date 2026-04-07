Chittorgarh: बाइक के एयर क्लीनर में छिपी थी नशे की खेप! एमपी से जोधपुर तक फैला नेटवर्क, 2 तस्कर दबोचे

इसके बाद स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया गया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अफीम को मोटरसाइकिल के एयर क्लीनर के भीतर छिपा रखा है। पुलिस ने जब बाइक की तलाशी ली तो वहां से 2.70 किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस ने नीमच राजपुरिया निवासी गौतम दास वैष्णव व बंशीलाल नायक को गिरफ्तार किया गया। एएनटीएफ अब गिरफ्तार दोनों आरोपियों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह खेप जोधपुर में किसे सप्लाई की जानी थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है।