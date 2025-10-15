ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान, लिखा…लव यू ऑल, लव यू मां-पापा और भैया

पुलिस के अनुसार रामसर के सियाई गांव निवासी हरीश परमार पुत्र जानूराम ने मंगलवार को बाड़मेर-जोधपुर डेमो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। शव को राजकीय अस्पताल मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। हरीश शहर के रामनगर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।