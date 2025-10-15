Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान, लिखा…लव यू ऑल, लव यू मां-पापा और भैया

कोतवाली थाना क्षेत्र के जैसलमेर रोड स्थित राजपुरोहित छात्रावास के पास एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

less than 1 minute read

बाड़मेर

image

kamlesh sharma

Oct 15, 2025

मृतक हरीश: फोटो पत्रिका

बाड़मेर। कोतवाली थाना क्षेत्र के जैसलमेर रोड स्थित राजपुरोहित छात्रावास के पास एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर जीआरपी और कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई।

पुलिस के अनुसार रामसर के सियाई गांव निवासी हरीश परमार पुत्र जानूराम ने मंगलवार को बाड़मेर-जोधपुर डेमो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। शव को राजकीय अस्पताल मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। हरीश शहर के रामनगर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

किया संदेश साझा

हरीश ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर रात को लगभग 3:31 बजे एक संदेश पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से ये कदम उठा रहा हूं, मेरे जाने के बाद किसी को परेशान न किया जाए। इसके साथ ही अंग्रेजी में संदेश था लव यू ऑल, लव यू मां, पापा और भैया।

Published on:

15 Oct 2025 02:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान, लिखा…लव यू ऑल, लव यू मां-पापा और भैया

