Barmer: बाड़मेर में गरजे जगुआर और सुखोई, महा-गजराज युद्धाभ्यास में हाईवे पर उतरे लड़ाकू विमान

बाड़मेर में महा-गजराज युद्धाभ्यास। फोटो- पत्रिका
बाड़मेर के गांधव (बाखासर) क्षेत्र में मंगलवार को वायुसेना ने ‘महा-गजराज’ युद्धाभ्यास का आयोजन किया। यह अभ्यास एक एक्सप्रेस-वे पर बनी करीब 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी आपातकालीन हवाई पट्टी पर किया गया।
अभ्यास की शुरुआत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ग्लोबमास्टर के टच एंड गो ऑपरेशन से हुई। इसके बाद जगुआर फाइटर जेट ने हाईवे पर लैंडिंग की और फिर उड़ान भरी। सुखोई विमान ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया।
बताया गया कि इस एक्सप्रेस-वे पर यह तीसरी बार है जब फाइटर प्लेन की लैंडिंग एक्सरसाइज की गई। अभ्यास के दौरान हाईवे पर यातायात पूरी तरह रोक दिया गया था।
विंग कमांडर देवेंद्र पांडेय ने बताया कि यह अभ्यास इंडियन एयरफोर्स की साउथ-वेस्टर्न कमांड के तहत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन एयर लैंडिंग फील्ड की उपयोगिता और संचालन क्षमता की जांच करना था। इस दौरान दो फाइटर जेट- जगुआर और सुखोई के साथ ही एक ट्रांसपोर्ट विमान C-295 शामिल रहे।
