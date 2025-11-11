Patrika LogoSwitch to English

पाली

Rape News: पहचान बदली, नशीली ड्रिंक पिलाकर किया रेप, अश्लील वीडियो बनाया, सिरगेट से दागा, करना चाहता था धर्म परिवर्तन

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह कोर्स करने के लिए इंदौर गई थी। इस दौरान पार्ट टाइम जॉब के सिलसिले में उसकी आरोपी से मुलाकात हुई थी।

पाली

image

Rakesh Mishra

Nov 11, 2025

pali rape news

इनसेट में आरोपी। फोटो- पत्रिका

पाली। जिले की एक युवती से बलात्कार और धर्म परिवर्तन के मामले में इंदौर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी ने नाम बदलकर युवती से दोस्ती की और फिर जॉब दिलाने का झांसा देकर होटल में बुलाकर बलात्कार किया। इसके बाद से ही आरोपी पीड़िता के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करने लगा।

विरोध करने पर आरोपी पीड़िता से मारपीट कर सिगरेट से शरीर दागता था। आरोपी से मिली मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने पुलिस और हिंदूवादी संगठन को आपबीती सुनाई। आरोपी को बहाने से बुलाकर संगठन ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे रिमांड पर लेने की बात कही है।

कोर्स करने गई थी युवती

पुलिस के मुताबिक राजस्थान के पाली जिला निवासी पीड़िता की शिकायत पर आरोपी इरफान अली उर्फ हैप्पी पंजाबी निवासी देवास को गिरफ्तार किया है। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले वह पाली से इंदौर कोर्स करने आई थी। पार्ट टाइम जॉब की तलाश के दौरान उसकी आरोपी से मुलाकात हुई।

मारपीट का आरोप

आरोपी ने जॉब दिलाने का झांसा देकर एक होटल में मिलने बुलाया। वहां कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी। जिसके बाद नशा हो गया। अगले दिन सुबह उठने पर पता चला कि आरोपी ने बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाए हैं। वह वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके बाद आरोपी किराए के कमरे में आकर बलात्कार करने लगा। इनकार करने पर वह मारपीट करता रहा।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के बारे में पता चला है कि वह पब में काम करता है। टीम ने उसे बायपास से पकड़ा है। आरोपी को रिमांड पर लेकर केस से संबंधित सबूत एकत्रित करेंगे। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि वह बीते वर्ष ऑटो से आरोपी के साथ कहीं जा रही थी। उस दौरान आरोपी का ऑटो चालक से विवाद हो गया। थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। तब पीड़िता को पता चला कि हैप्पी पंजाबी का असल नाम इरफान अली है।

गर्भपात भी करवाया

पीड़िता इसके बाद अपने घर लौट गई। कुछ समय पूर्व पीड़िता वापस इंदौर आई तो आरोपी उसे ब्लैकमेल कर देवास स्थित घर ले गया। यहां उसने एक फ्लैट में बलात्कार किया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपी ने गर्भपात करवा दिया। इसके बाद से आरोपी धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने की बात कहने लगा।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे कलमा याद करवाता था। याद नहीं कर पाने पर मारपीट करता था। यही नहीं वह रोजे रखने के साथ बुर्का पहनने का दबाव बनाता। जब विरोध करती तो जान से मारने की धमकी देता। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसे सिगरेट से भी दागा।

उस पर पूर्व में जिलाबदर की कार्रवाई होने की बात पता चली है। इस संबंध में देवास पुलिस को ईमेल कर जानकारी मांगी है। आरोपी पर दर्ज अधिकांश केस मारपीट के हैं। वह ड्रग्स के धंधे से जुड़ा है या नहीं, इस संबंध में जांच कर रहे हैं।

