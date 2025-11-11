Rape News: पहचान बदली, नशीली ड्रिंक पिलाकर किया रेप, अश्लील वीडियो बनाया, सिरगेट से दागा, करना चाहता था धर्म परिवर्तन

पुलिस ने बताया कि आरोपी के बारे में पता चला है कि वह पब में काम करता है। टीम ने उसे बायपास से पकड़ा है। आरोपी को रिमांड पर लेकर केस से संबंधित सबूत एकत्रित करेंगे। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि वह बीते वर्ष ऑटो से आरोपी के साथ कहीं जा रही थी। उस दौरान आरोपी का ऑटो चालक से विवाद हो गया। थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। तब पीड़िता को पता चला कि हैप्पी पंजाबी का असल नाम इरफान अली है।